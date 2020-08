Designshops, gelato en streetart: Roeselare is de ideale citytrip Ol te goare Roeseloare! Aangeboden door Stad Roeselare

31 augustus 2020

08u00 1 Reizen Je hoeft geen grootstad te zijn om met een zeer gevarieerd aanbod uit te pakken. Roeselare, West-Vlaamse trekpleister, is daar misschien wel het beste bewijs van. De stad is uitgestrekt en toch overzichtelijk, authentiek maar nooit hautain. Bovendien is Roeselare gezegend met een erfgoedbrouwerij, een zelfpluktuin en befaamde designshops. Alles wat je nodig hebt voor een binnenlandse citytrip!

Brouwerij Rodenbach, beschermd industrieel erfgoed, is een klassieker van formaat en hét Roeselaarse uithangbord. De brouwerij pakt uit met een ijzersterke reputatie en 249 imposante foeders (eikenhouten vaten) waarin het bier traag maar gestaag rijpt. De vaten zorgen voor een bijzonder schouwspel en geven de Rodenbach zijn karakter.

Maar Roeselare is meer dan bier alleen. In de Middenstraat komen mannen bijvoorbeeld op adem in de man cave waar Barbier Steve hun baard en snor fatsoeneert. Kwestie van stijlvol die vele interieurshops binnen te stappen. Zo flaneer je van ’t Casteelken naar Domus Plus, van Venotti Living in Style naar Dhondt, waar ondertussen de vierde generatie je de nieuwste trends presenteert. Vintage fanaten gaan dan weer snuisteren bij Curieuzeneuze om daarna cadeautjes te spotten in Kids Concept Store Mini Moon of bij Boost Moodshop.

Voor een kleine pauze in stijl moet je bij Crème de la Crema zijn. Je drinkt er de perfecte espresso en bewondert er ondertussen de juwelen van Cynthia Jacobs, de vrouw des huizes. Bij Bar Julien geniet je dan weer een geïnspireerde lunch. Motto van het huis? #wijmakenalleszelfmetverseproducten. Van de bouillon over de vol-au-vent tot de madeleintjes. Zin in een ijsje? Bij La Boule de Glace smul je van gelato artigianale, ambachtelijk ijs met natuurlijke producten en smaken. Aanraders zijn cassata (Siciliaans ricottaijs met gekonfijte sinaas, limoen en citroen), gezouten karamel uit Isigny, krokant gepoft rijstijs en natuurlijk ook Rodenbachsorbet.

Over de calorieën hoef je je geen zorgen te maken, die stap je er wel af. Geniet van een wandeling in het Sterrebos met zijn 19de-eeuwse Engelse park, pluk fruit in de zelfpluktuin van het nabijgelegen Bergmolenbos of slenter op de Campo Santo, de Père-Lachaise van Roeselare. De street art onderweg geeft kleur aan je route. ‘De Slapende Vrouw’ van David Walker werd zelfs tot strafste Street Art van Vlaanderen verkozen. Een route toont je de andere parels. Inspiratie in overvloed dus. En in MUZE’UM L, het museum dat licht en landschap viert, kun je al die indrukken een plekje geven. Deze gigantische sculptuur pakt uit met een kunstzinnig spel van licht en schaduw op het ritme van de zon. Altijd in beweging dus. Net als Roeselare zelf.

