Dertien skicentra open in provincies Luik en Luxemburg ep

07 februari 2018

12u40

Bron: Belga 3 Reizen In de provincie Luxemburg zijn vandaag verscheidene ski- en langlaufcentra opengegaan, onder meer in Saint-Hubert, Samrée en Martelange. In de Oostkantons zijn de pistes van Xhoffraix en Mont Rigi toegankelijk, alsook de skipiste van Thier des Rexhons in Spa. In totaal zijn dertien centra open na de sneeuw die gisteren gevallen is.

In Saint-Hubert kan men van de sneeuw genieten op tracés van 1, 3, 5 en 8 kilometer. Vergelijkbare afstanden worden aangeboden in Martelange, waar ook een parcours van 18 kilometer kan worden afgelegd. De sportiefste sneeuwliefhebbers kunnen terecht in Samrée, waar de pistes 5, 10, 15 en 22 kilometer lang zijn. Ook Baraque Fraiture is toegankelijk.

In de Hoge Venen zijn in de centra Signal de Botrange, Maison du Parc (Botrange), Mont Spinette, Mont Rigi en Baraque Michel tracés van 2,5 tot 25 kilometer beschikbaar. Daar komt Crêtes de Xhoffraix bij, dat over trajecten tussen 3 en 13,5 kilometer beschikt.

In de Eifel kan je skiën en langlaufen in Elsenborn (2 en 5 km) en in de vallei van de Our in Losheimergraben (5 en 8 km).

De uitbaters van Thier des Rexhons in Spa, dat al open was voor langlaufers, hebben beslist vandaag ook de skipistes te openen.