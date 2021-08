Delen van Frankrijk kleuren rood: alles wat je moet weten voor je op reis vertrekt

Hoezo corona? Mechels gezin met kleuters op roadtrip door Europa: “Ella en Oscar leren rekenen met dennenap­pels of schelpjes”

2 juni De Grand Canyon in Amerika of de Rocky Mountains in Canada: Oscar en Ella zijn nog maar vijf en drie, toch hebben ze al meer van de wereld gezien dan velen onder ons. En corona of niet, ook nu hebben mama Elke (36) en papa Wouter (39) uit Mechelen hun kroost meegenomen op een trip van zes maanden met de camper door Europa. Maar hoe regelen ze dat allemaal? Hoeveel budget voorzien ze? En wat met die vervelende quarantaineregels? Vanop de bergen in Sardinië leggen ze ons uit hoe roadtrippen ook in coronatijden ‘heaven on earth’ kan zijn.