Deelneemsters vrijgezellenweekend slaan met opgeblazen piemels en belanden in Spaanse processie mvdb

16 mei 2018

10u07 0 Reizen Wie het voortaan te bont maakt op een vrijgezellentrip in de Spaanse stad Sevilla, riskeert vanaf nu boetes tot 3.000 euro.

Het stadsbestuur nam die beslissing in nasleep van een incident vorige week. Een groep uitgelaten buitenlandse toeristes ging elkaar voor de grap te lijf met opgeblazen piemels en belandde op het parcours van een katholieke processie. Deelnemers reageerden misnoegd en belden de politie. Agenten leidden de groep vriendinnen weg. Welke nationaliteit ze hebben, is niet duidelijk.

Het voorval was de spreekwoordelijke druppel voor het bestuur van de grootste stad in Andalusië. Wie de straat opgaat in kleding of attributen met een duidelijke seksuele bijklank overtreedt de Spaanse grondwet, stelt het decreet. De politiediensten zijn gevraagd snel in te grijpen indien de orde wordt verstoord.

Sevilla volgt daarmee het voorbeeld van de mondaine badplaats Marbella. Wie ginds op straat met een opblaaspop of ander 'aanstootgevend' materiaal wordt betrapt, riskeert boetes tot 750 euro. Strandkleding is enkel nog op het strand of aan het zwembad toegelaten, besliste de gemeenteraad vorig jaar al.

Spanje is al jaren in trek als bestemming voor West-Europese aanstaande trouwers die er hun vrijgezellenweekend komen vieren. De goedkope vluchten en hotels en de lage drankprijs zijn daar niet vreemd aan.

De Spaanse economie draait voor een groot deel op toerisme, maar de inwoners van populaire steden zijn de overlast door dronken toeristen flink beu. Het leidde vorige zomer tot verschillende protestacties.