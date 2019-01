De zeven beste nieuwe hotels om bij weg te dromen Karen Van Eyken

03 januari 2019

14u15

Bron: CNN, Lonely Planet, Maxim 1 Reizen Elk jaar pakt de reiswereld uit met spiksplinternieuwe (luxe)hotels die toeristen uit alle hoeken van onze planeet proberen te verleiden. Meestal verrijzen ze op populaire bestemmingen, maar soms zwaaien ze hun deuren open op plaatsen waar je nog nooit van hebt gehoord. Van luxueuze vijfsterrenaccommodaties tot knusse boetiekhotels, dit zijn de mooiste aardse paradijzen om ontdekt te worden dit jaar.

Lekkerwater Beach Lodge, Zuid-Afrika

Safaribedrijf Natural Selection, bekend om zijn ecovriendelijke safarikampen in Namibië en Botswana, opent zijn eerste Zuid-Afrikaanse accommodatie in april 2019. Het boetiekhotel ligt op drie uur rijden van Kaapstad in het wildpark ‘De Hoop’.

Lekkerwater zal slechts zeven kamers tellen en allemaal hebben ze prachtige vergezichten over de oceaan. De kamers zijn gezellig ingericht en uitgerust met houtkachels. Niet dat je veel tijd binnen zal moeten doorbrengen want buiten is er zo veel te zien en te doen. Vorig jaar werden er meer dan 1.000 walvissen in de nabijgelegen oceaan gespot.

Arctic Bath Hotel , Zweeds Lapland

Het Arctic Bath Hotel zal het kleine dorp Harads in Zweeds Lapland op de kaart zetten. Tijdens de wintermaanden is de Lule rivier bevroren en zal het toekomstige hotel nabij het dorpje Harads ingesloten zijn door ijs. De rest van het jaar drijft de accommodatie op het water.

Het kleinschalige hotel met zes ruime kamers wordt opgetrokken in hout en zal in de herfst openen. Het zal worden gekenmerkt door een minimalistische stijl. Bezoekers kunnen het Arctic Bath hotel via een ponton bereiken.

In het midden van het ronde gebouw bevindt zich een fantastisch openluchtbad. Gasten zullen eveneens kunnen gebruikmaken van vier sauna’s en een stoombad en zich laten verwennen met een massage of gelaatsbehandeling.

Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa, Abu Dhabi

Begin februari opent het nieuwste hotel van de keten Jumeirah in Abu Dhabi. Het ligt diep in de onmetelijke woestijn verscholen en lijkt wel op een paradijselijke oase met weelderige tuinen en sprookjesachtige fonteinen.

Naast gewone kamers kan je er ook een van de dertien luxueuze villa’s boeken met privézwembad. Daarnaast kan je genieten van uitgebreide wellnessfaciliteiten met hamams en hottubs - perfect voor kille avonden in de woestijn.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Vietnam

Het nieuwste resort van het InterContinental, dat zes maanden geleden opende, is een bezoek meer dan waard vanwege de prachtige locatie alleen: het ligt op een ongerept wit zandstrand op het weelderige eiland Phu Quoc.

Het resort zelf is strak en ongelooflijk luxueus met grote kamers en veel geweldige buitenruimtes die profiteren van de perfecte locatie aan het strand.

Het paradepaardje van het resort is echter de spa die werd ontworpen door de bekroonde Vietnamese architect Vo Trong Nghia. De behandelingsruimtes in openlucht lijken vredig boven een glinsterende privélagune te zweven.

Nayara Tented Camp, Costa Rica

Dit najaar zal het Nayara Tented Camp openen in het hart van Costa Rica’s nationaal park van de Arenal vulkaan. Dit is glamping op zijn best. De accommodatie beschikt over 18 luxueuze ‘tenten’.

De tenten liggen hoog in de heuvels verscholen en bieden een ongeëvenaard uitzicht op de beroemde Arenal-vulkaan.

Het is een droombestemming voor avonturiers die zullen kunnen genieten van een scala aan buitenactiviteiten, zoals raften, kanoën. Eveneens een bezoek aan de warmwaterbronnen behoort tot de mogelijkheden.

Magashi Camp, Rwanda

De afgelopen jaren heeft het Akagera nationaal park in Oost-Rwanda nabij de grens met Tanzania een ware transformatie ondergaan. De wilde dieren floreren als vanouds nu het stropen in het gebied quasi is geëlimineerd.

In maart 2019 debuteert ‘Wilderness Safaris’ met het gloednieuwe ‘Magashi Camp’ met zes luxetenten, een royale lounge, een eet- en bargedeelte, een wijnkelder en een zwembad. Het safarikamp kijkt uit over een uitgestrekt meer dat de thuisbasis vormt van een van de grootste nijlpaardpopulaties van het continent.

The Tasman, Australië

Tasmanië is een ongerept eiland dat behoort tot Australië. In de hoofdstad Hobart opent hotelketen Marriott in juni The Tasman. Wanneer je hier logeert, maak je een reis doorheen de tijd.

De eerste impressies ogen alvast veelbelovend. Het hotel is gehuisvest in een reeks monumentale gebouwen, waaronder het voormalige hospitaal St. Mary uit 1800. De historische elementen worden samengevoegd tot een hypermoderne accommodatie met adembenemende glas- en staalconstructies. Een geschikte locatie om aan de ontdekking van Tasmanië te beginnen.

