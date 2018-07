De vakantie is twee weken ver en de VAB maakt de balans op: "5% meer autopech, vooral veel startproblemen en bandenpech"



IB

15 juli 2018

07u01

Bron: VAB 0 Reizen De reisbijstand van de VAB moest de eerste helft van juli al 5% meer tussenbeide komen voor autopech op vakantie dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft onder andere te maken met de hitte van de afgelopen weken, die voor extra veel batterijproblemen zorgt. Ook zijn er dit jaar meer zieken op vakantie: de VAB noteerde een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Frankrijk blijft de populairste autovakantiebestemming, Duitsland, Italië en Spanje verliezen aan populariteit.

De VAB noteerde ten opzichte van vorig jaar een stijging van maar liefst 36% in het aantal startproblemen en wijt dat hoge aantal aan de hitte van de afgelopen weken. Een groot aantal gevallen van autopech was hitte-gerelateerd. Bij warm weer stijgt namelijk ook de temperatuur onder de motorkap, waardoor de batterij harder moet werken en kan oververhitten.

Batterijproblemen

Tips om batterijproblemen te vermijden geeft de automobielorganisatie ook. Zo parkeer je je auto best in de schaduw indien mogelijk en leg je een zonnescherm op de voorruit. Probeer je airco, een van de grootste energieverbruikers van je voertuig, niet over te belasten door voor het starten van de wagen alvast de ramen open te zetten zodat de lucht kan circuleren.

Vul ook je koelvloeistof op tijd aan om de motor te helpen afkoelen. Wanneer je stilstaat, laat je het contact best niet aanstaan om bijvoorbeeld nog even naar de radio te luisteren. Voor je op vakantie vertrekt, laat je best de batterij van je wagen nog even door een professional nakijken.

Bandenpech

Bandenpech is dit jaar een ander frequent probleem waar vakantiegangers mee te kampen hebben. De VAB noteerde een stijging van maar liefst 18% ten opzichte van vorig jaar. Voor je op vakantie vertrekt, check je best even je bandenspanning. Een te lage bandenspanning kan, zeker bij warm weer – wanneer het rubber zachter wordt - leiden tot een klapband. Ook controleer je de staat en profieldiepte van je banden best nog een keer voor je een lange rit gaat maken om te zien of je banden niet versleten zijn en nog voldoende grip op de weg hebben.

Uit onderzoek van de VAB bij meer dan 200 auto’s blijkt dat een op de drie auto’s met minstens één band met verkeerde bandenspanning rondrijdt en bij een op de vijf auto’s minstens een band versleten is of een profieldiepte van minder dan twee millimeter heeft.

De top vijf van de pechgevallen is: bandenpech (24%), motorproblemen (20%), startproblemen (18%), ongeval (8%), koppeling en versnellingsbak: (4%).

Frankrijk populairste bestemming voor autovakantie

Frankrijk blijft de populairste bestemming voor een autovakantie, maar we gingen ook opvallend vaker naar Nederland deze zomervakantie, waar we 39% meer pechgevallen hadden dan in dezelfde periode vorig jaar. Duitsland (-14%), Italië (-10%) en Spanje (-7%) verliezen dan weer aan populariteit. De top vijf van de landen waar we de meeste technische problemen hebben is: Frankrijk: 39% van het totaal aantal pechgevallen, Nederland (12%), Duitsland (8%), Italië (6%), Spanje (5%).

15% meer zieken op vakantie

Deze eerste helft van juli kreeg de VAB-Alarmcentrale 15% meer oproepen voor ziekte op vakantie. Daartegenover staat wel dat de alarmcentrale 19% minder oproepen kregen voor ongevallen. Steeds meer Belgen kiezen voor een (avontuurlijke) reis verder weg van huis: zo had de VAB deze zomer al medische dossiers in Thailand, Vietnam, Cuba, Ivoorkust, Laos en zelfs Kyrgyzstan.

Het meest voorkomende medische probleem tijdens de zomermaanden op de VAB-Alarmcentrale zijn maag-darmklachten of uitdrogingsverschijnselen. Reizigersdiarree of ‘turista’ komt ook vaak voor bij mensen op vakantie.