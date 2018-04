De trein naar Amsterdam wordt tot 70 procent duurder Dieter Bauwens

06 april 2018

14u12

Bron: De Volkskrant 0 Reizen Reizigers die op het laatste moment een weekendtrip met de trein naar Nederland boeken, zullen daar vanaf maandag een pak meer geld voor moeten neertellen. Zo wordt vliegen naar Amsterdam bijna even goedkoop als met de trein gaan.

Een lastminute-weekendretour met de zogenoemde Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel kost vanaf maandag geen 55 euro, maar 94 euro, een prijsverhoging van ruim 70 procent. Wel komt de trein een half uur eerder aan.

Ook wie van Antwerpen naar Rotterdam gaat, ziet de ritprijs stijgen van 27 naar 47 euro. Wie meer dan een week op voorhand zijn of haar ticket koopt, krijgt korting. Maar dan nog kost een retourticket in het weekend nog altijd 34 euro, een prijsstijging van 25 procent. Met de nieuwe tarieven willen de Belgische en Nederlandse spoorwegen vroegboekacties promoten, vertelt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "We willen het gebruik van de capaciteit ook meer spreiden zodat mensen ook tijdens de week eens de trein nemen naar Nederland."

Met de nieuwe tarieven willen de Belgische en Nederlandse spoorwegen vroegboekacties promoten

De nieuwe treinprijzen doen de wenkbrauwen fronsen. Zo wordt het prijsverschil tussen vliegen naar Amsterdam of met de trein gaan wel erg klein. En dat is vreemd op een moment dat steeds meer initiatieven opduiken van mensen die het vliegen zoveel mogelijk willen laten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals 'Zomer zonder vliegen'.

Niet te spreken

Je zou verwachten dat de trein dan net gepromoot zou worden als duurzaam én goedkoop alternatief. Crols wijst erop dat de trein nog steeds goedkoper is, aangezien ook voor vliegen geldt dat wie last minute boekt, meer betaalt dan wie vroeg boekt. Bovendien biedt de trein ook comfort, benadrukt hij. "Je stapt gewoon op de trein en kunt blijven zitten tot je bestemming. Je moet niet wachten om in te checken en te boarden."

De Nederlandse reizigersorganisatie Rover is niet te spreken over de nieuwe prijzen. "We willen graag meer mensen de trein in krijgen, maar zo winnen we het nooit van de auto", klinkt het in de Volkskrant.