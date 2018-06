De strijd om de armleuning op het vliegtuig kan weer losbarsten: dit is hoe je je slag thuishaalt kg

11 juni 2018

14u29

Bron: CN Traveler 6 Reizen Niets kan reisstress zo doen opflakkeren als de strijd om de armleuning in het vliegtuig. Want wie heeft het recht om net die middelste leuningen in te palmen? En wat moet je doen als je buur die beslissing al heeft genomen in jouw plaats?

Wanneer je urenlang in het vliegtuig zit, kunnen de kleinste dingen het verschil maken tussen een genietbare vlucht en een absolute marteling. Dat je je arm te rusten kan leggen op je eigen armleuningen, is alvast een goed begin. Maar dat is niet altijd even evident. De middelste armleuningen zijn een soort van niemandsland: ze worden gedeeld door twee stoelen, waardoor beide passagiers ze kunnen claimen. Maar wie heeft er nu echt recht op?

Etiquette

Volgens de 'etiquette' behoren beide middelste armleuningen toe aan de passagier die in het midden zit. Tot slot moet hij al een hoop van de voordelen missen die zijn buren wel hebben, zoals de extra ruimte van het gangpad of het uitzicht van het raampje. Uit sympathie (of medelijden) zouden de passagiers volgens die logica de middelste armleuningen op moeten offeren ten voordele van de passagier tussen hen in.

Jammer genoeg gebeurt dat niet altijd. Als je pech hebt, worden de armleuningen voor je het weet vakkundig ingepalmd, en loop je het risico om een elleboogduel te ontketenen met één of beide medereizigers.

Hier zijn een paar tips om een conflict te voorkomen of net om de strijd zo snel mogelijk te beslechten. Opgelet, je kan deze tips enkel toepassen wanneer je in het midden zit...

1. Wees voorbereid

Wil je koste wat het kost de armleuningen veroveren, probeer dan om zo vroeg mogelijk op het vliegtuig te stappen. Plant je armen op de armleuningen voor je medepassagiers daar kans toe hebben en wees bereid om ze voor de rest van de vlucht daar te houden.

2. Vraag het gewoon

Je kan ook altijd gewoon vragen of je buur de armleuning wilt afstaan. Overtuig hem met bovenstaande argumenten, en met een beetje geluk gaat hij overstag. Desnoods kan je overeenkomen om de armleuning te delen, waarbij je allebei enkel een elleboog laat rusten.

3. Herover met geweld

Als bovenstaande opties falen, dan is er nog een mogelijkheid: je verovert je territorium zonder pardon terug. Kijk bijvoorbeeld hoe deze man de arm van zijn buur van de leuning stoot, maar let vooral ook op diens reactie:

4. Neem er vrede mee

Heb je geen zin in discussies, dan kan je je natuurlijk ook altijd neerleggen bij de de feiten. Houd in gedachten dat je vlucht niet oneindig is, kruis je armen en laat je buren maar begaan. Beloof jezelf dat je volgende keer aan het raampje of het gangpad gaat zitten en dat je dan alle armleuningen voor jezelf houdt.