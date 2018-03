De Python staat weer fier overeind: eind maart rollen de karretjes weer Hein Eikenaar

12 maart 2018

20u48

De laatste oude en nieuwe baandelen van de Python zijn vandaag aan elkaar gelast. Met het verbinden van de nieuwe baan aan het opstapstation staat de bijna 37-jaar oude Python weer in zijn volle glorie in de Efteling.

In de afgelopen twee maanden is de oude Python ontmanteld en weer compleet opnieuw opgebouwd. Een rit over het 350.000 kilo wegend Efteling-icoon blijft hetzelfde met de twee loopings, dubbele kurkentrekker en helix.

Komende weken wordt de Python geschilderd, eind volgende week starten de testritten. De omgeving rondom de achtbaan wordt heringericht.

Aandenken

Uit de kolommen waar de oude baan op rustte zijn de moeren bewaard. Hiervan heeft de Efteling een Python-aandenken gemaakt in een oplage van 500 exemplaren. Die zijn vanaf zaterdag 31 maart te koop in de Efteling, de dag waarop de achtbaan open gaat voor het publiek.

De baan van de Python is weer compleet! 🎉 Vandaag is de nieuwe baan aan het station verbonden en nu is de attractie bijna klaar voor de eerste testritten. 💪 pic.twitter.com/TGHzJG9NgS Efteling(@ Efteling) link