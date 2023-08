De ‘Parel van de Middellandse Zee’, de culinaire hoofdstad van Italië of de bakermat van fado: drie reishotspots in Europa

Mallorca: ‘Parel van de Middellandse Zee’

ZIEN: Mallorca geniet in de eerste plaats faam vanwege haar vele paradijselijke stranden en zee in de zuiverste tinten blauw - van azuur tot turkoois - gekoppeld aan een uitmuntend nachtleven. Maar ook naast het strand valt er heel wat te beleven en te bekijken op het grootste eiland van de Spaanse Balearen.

Te beginnen met hoofdstad Palma de Mallorca. Zelfs als je tijdens je korte trip beslist om geen auto te huren en in de buurt te blijven, zal je je absoluut niet vervelen. Palma verbergt een hele rits gezellige pleintjes, serene tuinen, boeiende musea en historische parels. Zo torent de op één na hoogste gotische kathedraal ter wereld er op, vanwaar je een spectaculair uitzicht hebt over de Middellandse Zee.

Op nog geen drie kilometer bewonder je het ronde kasteel van Bellver uit de 14e eeuw. De oudste plaatselijke kerk en het oudste klooster rezen nog een eeuw vroeger op, en het Moorse badhuis stamt zelfs uit de 11e of 12e eeuw.

DOEN: Een toeristische verplichting waar je op Mallorca niet omheen kan en die je evenwel met plezier zal aangaan, is een boottocht. Je onderneemt tal van excursies vanuit de stad. Of je er nu voor kiest om dolfijnen te spotten, te snorkelen, de grotten Cuevas del Drach te bezoeken met hun grote ondergrondse meer, of de prachtige baaien te verkennen, al dan niet op de tunes van een deejay: een kleine of grote uitspatting op het water mag niet ontbreken op je trip.

ETEN: De ‘Parel van de Middellandse Zee’ heeft ook een rijke culinaire traditie. Die ontdek je in de vele restaurants of op de versmarkt San Juan, waar je je tegoed doet aan een ruim assortiment pintxos (tapas). De lokale groenteschotel tumbet is zeker het proeven waard en voor vleeseters is er de traditionele sobrasada, een pittig gekruide worst. Wie wat meer uitdaging zoekt, waagt zich aan de frit mallorqui. Op een portie friet hoef je dan niet te rekenen, wel op een schotel met tomaat, ui, aardappel en orgaanvlees.

Volledig scherm Palma’s indrukwekkende gotische kathedraal ‘La Seu’ mag zich de tweede hoogste ter wereld noemen. © ThinkStock

Bologna: stad met veel (ge)zichten

DOEN: Bologna is een verrassende bestemming tussen Milaan en Firenze, waar veel reizigers onterecht aan voorbijgaan. Net daarom kan je er extra genieten van de authentieke Italiaanse cultuur. Eén van de bijnamen van de stad is La Rossa oftewel ‘de rode’, omwille van de rode daken en bakstenen huizen in het goed bewaarde historische centrum. Die moet je dan ook absoluut gezien hebben. Een goede manier daartoe is de 500 trappen van de Asinelli-toren te beklimmen, waarna je van een riant uitzicht over de stad geniet.

Naast dit ijkpunt prijkt de wat kleinere Garisenda toren, samen befaamd als ‘le due torri’. Bologna kan hiermee bovendien Pisa naar de kroon steken, want beide torens staan ietwat scheef. Zet je er graag wat vaart achter, dan is het een idee om een Vespa te huren en de stad en haar omringende heuvels met de wind in de haren te exploreren.

ZIEN: Een andere bijnaam van Bologna is La Dotta of ‘de geleerde’. Tijdens de renaissance gold de Italiaanse stad als hét centrum van kennis en haar gerenommeerde universiteit is hier nog het levende bewijs van. In het hoofdgebouw bezoek je het indrukwekkende Teatro Anatomico, waar wetenschappers in de 17e eeuw het menselijke lichaam ontleedden en zo de basis voor de moderne geneeskunde legden.

De musea herbergen nog vele oude schatten, maar ook moderne kunst heeft er een plek. Bologna is een referentie op vlak van street art en al wandelend spot je tal van muurschilderingen die het straatbeeld opfleuren.

ETEN: Maar vooral foodies zijn aan het juiste adres in de culinaire hoofdstad van Italië. Aan deze titel dankt Bologna haar ultieme bijnaam: La Grassa of ‘de vette’. Het signatuurgerecht is de ragù, bij ons beter bekend als de spaghetti bolognaise, die in Bologna normaliter met tagliatelle op je bord belandt. Diëten en Bologna zijn onverzoenbaar en overal wacht je de verleiding van volle, smakelijke Italiaanse lekkernijen. Onder andere ook de mortadellaworst en amarenakersen vinden hun oorsprong in de stad.

Volledig scherm Eén van de bijnamen van Bologna is ‘La Rossa’, omwille van de rode dakpannen van haar (ook vaak rode) huizen. © Getty Images

Lissabon: fado en seafood

ZIEN: Een stad om op slag verliefd op te worden, is ook de Portugese hoofdstad Lissabon. Spring op tramlijn 28 om op een bijzondere manier een heel stuk van de oude stad mee te pakken. Deze vooroorlogse gerestaureerde tram belooft je één van je leukste ov-momenten ooit. Hij voert je langs de historische wijken Graca, Alfama en Baixa, zonder dat je je voeten hoeft te kwellen op de hellende kasseistraatjes. Lissabon is gebouwd op zeven heuvels. Hierdoor heb je soms ijzeren kuiten nodig (of een tram), maar als beloning word je veelvuldig getrakteerd op prachtige vergezichten.

DOEN: Wie Portugal zegt, zegt fado, en een bezoek aan een fadohuis is dan ook een must tijdens je verblijf in Lissabon. De emotionele zangkunst vond haar oorsprong in de achtergestelde kroegen van Alfama in de 19e eeuw en veroverde van daaruit de rest van de wereld. Je laat je naar goede traditie beroeren door de diepmenselijke muziek bij een hapje en een drankje.

Ook naast de fadohuizen kent Lissabon een bruisend nachtleven. In de volle straten van Bairro Alto is er steevast ambiance en wie echt wil doorzakken, stemt af op ‘Pink Street’ (Rua Nova do Carvalho) of één van de exclusieve nachtclubs.

ETEN: Alleen al om het eten is Lissabon eigenlijk een echte droombestemming. Probeer zeker de vele visgerechten zoals bacalhau à bras (gedroogde en gezouten kabeljauw), lulas recheadas a lisbonense (gevulde rolletjes inktvis) en sardines waar de stad en streek vermaard om zijn. En sluit af met een pastel de nata (een soort crème brûlée) en een glaasje ginja (kersenlikeur).

Volledig scherm De vrolijke tramlijn 28 is één van de mascottes van Lissabon. © Getty Images

