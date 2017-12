De oudste achtbaan van de Efteling is versleten, de nieuwe komt eraan: zo wordt hij gebouwd (in ons land) Nico Snels

De Efteling vervangt na 36 jaar de Python. De nieuwe achtbaan, een exacte kopie van de oude, ligt al klaar in ons land. Hij wordt gebouwd in Hamont-Achel. "Alles bij elkaar 370 ton staal", klinkt het.

Het was de langste achtbaan van Europa. De hoogste ook. Zelfs de snelste met zijn 85 kilometer per uur. Inmiddels staat de Python allang niet meer boven aan de recordlijsten, maar voor de Efteling zelf blijft hij de onbetwiste eerste. De sensationele thrill ride met een dubbele looping en twee kurkentrekkers, waarmee het familiepark in 1981 een noodzakelijke nieuwe weg insloeg. De gigantische rollercoaster van destijds kostte toen tien miljoen gulden of 4,5 miljoen euro.



De populaire Python is intussen niet meer weg te denken, na 36 jaar trouwe dienst komt er nu een nieuwe. "Want de oude is echt versleten en wordt afgebroken. Ook staal moet na zoveel jaren van dagelijkse belasting vervangen worden. Dan volstaat groot onderhoud niet meer”, zegt commercieel directeur Ronny Loos van CSM Steelstructures in Hamont-Achel. Zijn bedrijf, in het noorden van ons land vlak bij de Nederlandse grens, haalde in 2016 de bijzondere order binnen. "We waren bekend bij de Efteling, want we bouwden al de stalen onderdelen van de Vliegende Hollander en hebben ook Droomvlucht gerenoveerd.”

Exacte kopie

Loos leidt de pers met plezier rond in de grote hallen waar gewerkt wordt aan de Python 2.0, een exacte kopie van de huidige baan. Let wel: de treinen, lift en het station worden niet vernieuwd. Voor de lassers en spuiters in de werkplaats van CSM zit de klus van in totaal 25.000 manuur er nu bijna op. "Met de kerst is het klaar."



Na de technische voorbereidingen werd rond mei de productie opgestart. Uit 370 ton (370.000 kilo) staal zijn 57 kolommen en 47 trackdelen vervaardigd. ,,De benodigde buizen zijn op maat gebogen aangeleverd vanuit Frankrijk. Wij hebben alles aan elkaar gemaakt, dus de verbindingen tussen de looppijpen en de backbone, zeg maar de ruggengraat. Ook het richten van de buizen is hier gebeurd. Dat moet tot op de tiende millimeter nauwkeurig, zodat de opvolgende delen precies op elkaar aansluiten straks.”

Zwaarder en sterker

De nieuwe baan is een veel zwaardere en sterkere uitvoering dan de eerste. De staaldikte varieert, afhankelijk van de te dragen belasting, van 25 millimeter voor de buizen tot het dubbele voor de kolomvoeten. Dat heeft volgens Loos alles te maken met de eisen voor de veiligheid die veel strenger zijn geworden. Uiteraard werd ook de bestaande Python jaarlijks aan een uitgebreide keuring onderworpen.



De Efteling heeft onlangs aangekondigd dat de achtbaan vanaf 8 januari gesloten is. Na het slopen en afvoeren van de oude baan begint het Limburgse bedrijf in de laatste week van januari met het opbouwen. De 47 stukken staan gelijk aan 47 ritten, want op een vrachtwagen past telkens maar één deel. Voor de 57 kolommen moet twaalf tot vijftien keer gereden worden. "We hebben maar weinig bouwruimte ter plekke en kunnen daar ook niets opslaan”, verduidelijkt Loos.



Planning is dat de nieuwe Python in elf tot twaalf weken wordt neergezet. Daarna kan de Efteling gaan testen. De gelukkigen van de speciale winactie zouden dan eind maart of begin april als eersten in de treintjes over de gloednieuwe achtbaan kunnen razen.

