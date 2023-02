De opvallendste nieuwigheden in wandel- en fietsvakanties deze zomer: “Van ‘women only’ hiken tot wandelen en yoga”

1. Wandelen en fietsen met een historisch verhaal

‘Het verhaal van Vlaanderen’ bewees het al: met een goed verteld stuk geschiedenis kun je ook een groot publiek bereiken. In de wandel- en fietswereld is dat niet anders, zeggen ze bij Intersoc. De reisorganisatie ziet het aan de grote populariteit van zijn fietsvakanties van Mostar (Bosnië) naar Dubrovnik (Kroatië), met onder meer aandacht voor de bewogen geschiedenis van de Joegoslavische burgeroorlog. De fietstocht van Bolzano naar Venetië doet dan weer werelderfgoedsteden aan zoals Verona, Padua en Vicenza. Bagagetransport tussen de verschillende hotels is inbegrepen.

2. Enkel voor vrouwen

De Nederlandse reisorganisatie SNP startte zopas met ‘womenonly’ reizen. Actieve reizen enkel voor vrouwen, zoals een huttentocht in de Dolomieten of biken op Mallorca. Met het label ‘Yomads women-only’ wil het tegemoetkomen aan de groeiende behoefte van vrouwen om een uitdagend sportief doel te stellen met gelijkgestemden. Verblijven gebeurt in kleinschalige accommodaties in kleine groepen, en onder begeleiding van vrouwelijke gidsen. Op het programma staat onder meer een vijfdaagse trektocht langs berghutten in de Dolomieten in Italië.

Info: www.snp.nl, vanaf € 799 p.p. excl. heen- en terugreis.

3. Allemaal naar de Costa Brava

TUI organiseert al jaren fietsvakanties in Spanje, maar een opvallende nieuwigheid deze zomer is het verrassende én betaalbare hinterland van de Costa Brava. Vanuit Lloret de Mar kunnen sportieve fietsers de regio ontdekken. Een echte revelatie, want naast de groene landschappen vind je aan de Costa Brava ook prachtige middeleeuwse dorpjes zoals Pals en Peratallada.

Dit jaar kun je bij de touroperator ook complete wandelvakanties boeken ‘buiten de platgetreden paden’ aan de Costa Brava.

Maar ook Intersoc komt met een fiets- en wandelvakantie naar Girona en de Costa Brava op de proppen. Dagelijks kies je uit een begeleide fiets- en wandeltocht die langs een resem landschappen trekt, van groene nationale parken, vulkanen en meren tot berg- en vissersdorpjes.

Info: Fietsvakantie TUI, vanaf € 999 p.p./week, vlucht inbegrepen ; Wandelvakantie TUI, vanaf € 1.289 p.p./week, vlucht inbegrepen ; Intersoc, vanaf € 1.150 p.p./week, per autocar.

4. Wandelen en yoga

Anders Reizen is gespecialiseerd in wandelvakanties, en lanceert dit jaar onder meer reizen naar het minder bekende Canarische eiland El Hierro en de ongerepte Noorse eilanden Senja en Kvaloya, ver weg van de toeristische drukte. Maar het opvallendst is toch de combinatie van wandelen en yoga. Tijdens deze groepsreis in het schitterende Dalsland in Zweden wandel je drie tot vijf uur per dag, door stille bossen en langs poëtische meren. De uitvalsbasis is een sfeervol hotelletje aan een meer, dat uitnodigt tot baden en relaxen. De yogasessies voor en na de wandelingen zijn geschikt voor iedereen, en het accent ligt vooral op het fysieke aspect van yoga.

Info: www.andersreizen.be, vanaf € 2.250 p.p/week, vlucht inbegrepen.

