De ongerepte kusten van Zeeland, een portie Cape Cod dichtbij huis Aangeboden door Seat

10u00 0 Reizen Een lange wandeling op een strand waar je nauwelijks iemand tegenkomt? Dan kan je naar Cape Cod, voor de mooiste desolate stranden van de VS. Of... naar Zeeland! Reisblogger-Tjoolaard Niel Van Herck neemt je mee.

Het blijft de klassieke dagdroom in drukke tijden: uitwaaien op een verlaten strand met alleen golven, zand en meeuwen om je heen. De ultieme plek hiervoor is het ongerepte schiereiland Cap Cod aan de noordoostkust van de States. Maar kustmens-surfer-reisblogger Niel Van Herck (www.tjoolaard.be) vond dat gevoel ook in Zeeland en stippelde deze route vol natuurgevoel uit.

Stop 1: Cadzand

Net over de grens ligt Cadzand. Van hier tot bijna in Breskens loopt er één groot strand van 11 km. De wandelweg op de duinen is bijna niet bebouwd en op het strand kom je alleen wat strandhuisjes tegen. Niel: "Zelfs hier al merk je meteen: Zeeland voelt veel meer aan als natuur. Groter strand, idyllische polders en in de winter een zee met dramatische kleuren."

* Tip: wie daarbij ook culinaire luxe op prijs stelt, zit goed in Cadzand. Sergio Herman heeft hier twee stekken: sterrenrestaurant Pure C en de pas geopende brasserie AIRrepublic aan de nieuwe jachthaven.

www.air-republic.com, www.pure-c.nl

Stop 2: Vuurtoren van Breskens

Net zoals op Cape Cod zijn vuurtorens niet weg te denken uit Zeeland. Na dat lange zandstrand torent Nieuwe Sluis, de vuurtoren van Breskens, bijna 30 meter boven de zeedijk uit. De enige gietijzeren vuurtoren van Zeeland markeert de ingang van de Westerschelde. www.vuurtorenbreskens.nl

Stop 3: Domburg

Als je de 6,6 km lange Westerscheldetunnel neemt, kom je op het eiland Walcheren. Heel typisch zijn hier de zandstranden, waar om de 600 meter dichte rijen houten paalhoofden staan. Je ziet ze vooral ten westen en oosten van het charmante Domburg, dat, net zoals Cape Cod, ook surfers aantrekt. Niel: "De beste surfspot van Zeeland, hier surf je veel beter dan in België."

Stop 4: Vrouwenpolder

"Het mooiste strand van Zeeland", vindt Niel, "het spel van eb en vloed is in Vrouwenpolder heel indrukwekkend, bij vloed wordt het immense strand gehalveerd. Twee landschappen dus voor de prijs van één." Zo'n 10 km ten oosten van Domburg.

* Tip: Beachclub Lekker is een van de betere strandpaviljoenen van Zeeland

Stop 5: omgeving Veere

Het loont de moeite om op Walcheren ook het groene binnenland rond het pittoreske Veere te verkennen: een weids landschap van kreken, polders, gezellige dorpen, koeien én een karakteristieke windmolen. Een typisch Zeeuws beeld? Blijkbaar niet, want ook Cap Cod staan er gelijkaardige molens in het uitgestrekte binnenland. De zeewind waait nu eenmaal overal...

Stop 6: Burgh-Haamstede

Vanop het strand van Vrouwenpolder kon je de Oosterscheldekering al in zee zien reiken. Dit onderdeel van de Deltawerken brengt je naar het volgende eiland Schouwen-Duiveland. Rond Burgh-Haamstede ligt hier een slordige 20 km open strand en duingebied op je te wachten. Je kan ook niet naast de Westerlichttoren kijken, de bekendste vuurtoren van Nederland.

* Tip: de Zeepeduinen zijn een prachtig gebied voor wandelingen en fietstochten. www.natuurmonumenten.nl

