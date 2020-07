De mooiste vakantiefoto Redactie

09 juli 2020



Als we van België het mooiste vakantieland ter wereld willen maken, laten we dat dan vooral ook aan iedereen tonen. Op www.hln.be/challenges kan je je mooiste vakantiefoto opladen. Van een prachtige zonsondergang bij jou in de buurt, tot de ‘playa del gazon’ die je van je tuin maakte. Reisbloggers Katrien (www.instagram.com/withkidsontheroad) en Lesley (www.instagram.com/lesleystraveldiary) kiezen er elke dag één foto uit die een plek krijgt in de krant, op de website én in het weerbericht op VTM.

Bovendien geven ze tips hoe je zelf eenvoudig met je smartphone mooiere foto’s kan maken.

