De mooiste nieuwe luxehotels om te boeken in 2022

Hoewel 2021 misschien niet het jaar is geworden met onbegrensde reismogelijkheden, blijven we hoopvol voor 2022. Heel wat luxehotels openen dit jaar immers de deuren. Droom alvast even weg bij deze spectaculaire reeks en wie weet, boek je wel die droom!

Atlantis The Royal Dubai

Volledig scherm © Atlantis the Royal Dubai

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Verwachte opening: vierde kwartaal 2022

Prijs per nacht: vanaf 760 euro

Het nieuwe resort in Dubai met 795 kamers en gigantische infinity pool is meer een stad in een stad. Alles is hier glorieus en over the top. De luxe in de drie torens van 43 verdiepingen kent geen grenzen. Er zijn 17 restaurants, waaronder ook eentje van de beroemde chef-kok Heston Blumenthal. De wellnessruimte is maar liefst 32.000 vierkante meter groot; en het hotel heeft het grootste privéstrand van het emiraat. Hier kom je naartoe voor schaamteloze verwennerij.

Cashel Palace Hotel, Ierland

Volledig scherm © Cashel Palace Hotel

Tipperary, Ierland

Verwachte opening: maart 2022

Prijs per nacht: vanaf 245 euro

In het hart van County Tipperary, centraal in het land, herrijst Cashel Palace. Het hotel is gehuisvest in een prachtige pastorie gebouwd in 1732 en vernoemd naar de ‘Rock of Cashel’ - een kalkstenen rots met de ruïnes van een middeleeuws kasteel dat ooit de zetel was van de plaatselijke koningen. Het pand is zorgvuldig gerestaureerd tot een nieuw vijfsterrenresort, met de nadruk op het buitenleven. De schitterende tuinen van drie hectare groot hebben een weelderige plantengroei en glooiende gazons. En uiteraard is er een eigen ‘Guinness Bar’ voor iedereen die wil proosten met de nationale drank van Ierland.

Cosme Hotel

Volledig scherm © Cosme Hotel

Paros, Griekenland

Verwachte opening: mei 2022

Prijs per nacht: vanaf 575 euro

Paros, het op twee na grootste eiland van de Cycladen (na Naxos en Andros), heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld op toeristisch vlak. Een gloednieuw luxehotel opent weldra de deuren aan het strand van Agioi Anargyroi, op loopafstand van Naoussa, een stadje aan de noordkant van het eiland. Het hotel telt 40 kamers en is het nieuwste project van de Griekse hotelketen Kanava, die ook luxehotels heeft op Santorini.

Olinto

Volledig scherm © Olinto

Atlasgebergte, Marokko

Verwachte opening: tweede kwartaal

Prijs per nacht: vanaf 495 euro

Na de verkoop van zijn legendarische hotel La Maison Arabe in Marrakech vlak voor het begin van de pandemie, vertrok Fabrizio Ruspoli naar de uitlopers van het Atlasgebergte, waar hij en zijn team een middelgroot pand omtoveren tot een echt vijfsterrenhotel. Hotel zal openen met negen suites, elk apart (zodat je je in je eigen villa waant) en met een patio en privétuin. Drie suites hebben ook een verwarmd privézwembad. Elders vindt u een bar, een restaurant, een fitnessruimte, een groot zwembad en een wellness met een hamam en lokale schoonheidsproducten. De locatie leent zich uitstekend voor wandelingen of tochten te paard, of u kunt het rustiger aan doen met yoga met uitzicht op de bergen. Ruspoli heeft niet alleen een geweldig gevoel voor design, maar is eveneens gepassioneerd door muziek en heeft plannen om masterclasses en retraites voor muzikanten te organiseren, zowel in het hotel als in zijn huis ernaast.

Explora El Chaltén

Volledig scherm © Explora El Chaltén

El Chalten, Santa Cruz, Argentinië

Verwachte opening: al geopend in december 2021

Prijs per nacht: vanaf 810 euro

Met een unieke locatie is explora El Chaltén de perfecte plek van waaruit u de verbazingwekkende landschappen van Patagonië kunt bezoeken. In deze lodge draait alles om avontuur. Hier hebben gasten toegang tot 15 hectare aan gemarkeerde wandelpaden, rotsklimroutes en expedities op nabijgelegen gletsjers - allemaal inclusief en uitstekend begeleid. Binnen zijn er 20 minimalistische kamers met een adembenemend uitzicht op de met sneeuw bedekte toppen van Patagonië.

Passalacqua

Volledig scherm © Passalacqua

Comomeer, Italië

Verwachte opening: juni 2022

Prijs per nacht: vanaf 1.025 euro

De familie achter het legendarische Grand Hotel Tremezzo aan het Comomeer heeft een tweede prachtlocatie aan het meer gevonden voor een zusterhotel met 24 kamers. Het landhuis is gelegen op de gronden die oorspronkelijk eigendom waren van de 17de-eeuwse paus Innocentius XI. De hoteliers beloven een speelse luxeplek, met een zwoele rozentuin voor romantische wandelingen in de schemering, een boomgaard vol met eeuwenoude bomen en zelfs een eigen aanlegsteiger om per boot het meer te verkennen.

Grumeti Serengeti River Lodge

Volledig scherm © andBeyond Grumeti Serengeti River Lodge

Serengeti, Tanzania

Verwachte opening: juni 2022

Prijs per nacht: 955 euro

Deze Tanzaniaanse lodge opende oorspronkelijk in de jaren 90, maar overstroomde toen de Grumeti-rivier in 2020 buiten haar oevers trad. Luxe safariketen andBeyond maakte van de gelegenheid gebruik om de plek volledig te renoveren en opnieuw te lanceren als een duurzame lodge met stijlvolle en eigentijdse interieurs. Lokale invloeden zullen echter nog steeds aanwezig zijn, zoals de vorm van de gebouwen die doet denken aan de ronde boerderijen van de Masai en de kleurenpaletten die de de bonte kralenkettingen en stoffen van Tanzania weerspiegelen. Alle gebouwen zijn zodanig opgesteld dat de spectaculaire omgeving het beste tot uiting kan komen. De grote gastensuites hebben nu luxueuze badkuipen, hogere plafonds en dompelbaden - die laatste zijn geweldige plekken om de wilde dieren in de verte te bewonderen.

Etéreo, Auberge Resorts Collection

Volledig scherm © Etéreo, Auberge Resorts Collection

Yucatan (schiereiland), Mexico

Verwachte opening: januari 2022

Prijs per nacht: 1.150 euro

Hopelijk zal dit resort op 50 km van de luchthaven van Cancun zijn naam alle eer aandoen, want die betekent namelijk ’etherisch’ of ‘te perfect voor deze wereld’. De vooruitzichten zijn alvast veelbelovend: elk van de 75 kamers of suites (vanaf 875 vierkante meter) heeft uitzicht op het water en beschikt over een eigen dompelbad. Het impressionante interieur verwijst naar het Maya-erfgoed van de regio en is ontworpen door de vorig jaar overleden expressionistische kunstenaar Manuel Felguérez.

Hotel La Compañía, Casco Antiguo

Volledig scherm Hotel La Compañía © Ruben Alfu

Panama City, Panama

Verwachte opening: eerste kwartaal 2022

Prijs per nacht: vanaf 287 euro

Een prachtige mix van stijlen typeert dit Midden-Amerikaanse pand dat oorspronkelijk in 1680 werd opgetrokken. Het hotel telt 88 kamers verspreid over drie vleugels die elk een andere sfeer belichamen. De locatie is fantastisch, op een schiereiland in het historische district (Casco Viejo) van Panama-Stad - dat vraagt om ontdekt te worden.

