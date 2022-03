De Mont Ventoux beklimmen, slapen in een Italiaans natuurreservaat & walvissen spotten op de Azoren: avontuurlijke reistips in Europa

De afgelopen twee jaren leerden ons dat je niet naar de andere kant van de wereld moet voor een avontuurlijke reis. Zelfs in Italië, Frankrijk en Portugal, drie populaire bestemmingen bij de Belgen, vind je nog heel wat onontdekte parels. De Mont Ventoux beklimmen, met de quad langs de Etna en walvissen spotten op de Azoren: avontuur verzekerd. Frankrijkkenner Ann Reynaert, Italiëfans Joren Willems en Inge De Roeck en Portugalliefhebber Dorien Willems van touroperator Caractère tippen hun favoriete plekjes.

Frankrijk per fiets, met de gyrocopter of al klimmend

Wanneer Belgen aan vakantie denken, denken ze vaak aan Frankrijk. “Het is dan ook onze achtertuin”, zegt Ann Reynaert. “Er is geen grote taalbarrière en het is een ontzettend veelzijdig land.” Maar avonturiers durven Frankrijk wel eens overslaan. Onterecht, vindt Ann. “De echte francofielen weten dat er hier heel wat te beleven valt: raften, rotsklimmen of met de fiets de Mont Ventoux op. In het noorden van de Provence vind je dan weer een avonturenpark en kan je met een gyrocopter (een vliegtuig met een motorloze rotor) vliegen of paragliden.”

Na al die jaren blijven onze zuiderburen Ann nog steeds verrassen. “Van de Bretoense kust tot de Côte d’ Azur: één dag rijden en je komt terecht in een totaal ander landschap en weerbeeld.” Zelf is ze gek op Corsica, “Frankrijk in het klein.” Liefhebbers van de Provence raadt ze dan weer aan om eens voor de Dordogne of Midi-Pyrénées te kiezen. “Voor klanten vaak een ontdekking. Even mooi, maar authentieker en minder druk.”

Stunten en slapen in een reservaat in Italië

Gaat het over Italië, dan zijn vooral Rome, Firenze en Toscane populair. Maar er is meer, zegt Joren Willems van touroperator Caractère. Puglia is in trek, maar hij tipt Basilicata in het zuiden. “Een ongekende regio die veel te bieden heeft en leuk te combineren is met Puglia, Calabrië en de Baai van Napels. Wie Basilicata zegt, zegt ook Matera, een historisch bergdorpje opgenomen in de Unesco-werelderfgoedlijst dat al meermaals fungeerde als filmdecor. Denk aan de Bondfilm ‘Quantum of Solace’ en ‘Passion of the Christ’.” Wie houdt van stunts zoals James Bond, kan zich ook op het eiland Sicilië volledig laten gaan. “Maak met een trekezel de tocht naar boven vanaf de voet van de Etnavulkaan of rijd met een quad langs de flank. En proost nadien met een topwijn uit de streek.”

Cultuur, natuur en avontuur: ze vloeien moeiteloos samen in Italië. Inge De Roeck van touroperator Caractère raakt na vele jaren nog altijd gecharmeerd door de eigenheid van elke regio en de warme gastvrijheid van de bevolking. “Mooi om te zien is dat ook de Italianen meer en meer aandacht besteden aan duurzaamheid en natuurbehoud. Binnenkort vind je in ons aanbod ook een uniek hotel in Toscane, gelegen in een WWF-natuurreservaat van wel 1000 hectare groot. Hier logeer je in vrijstaande ‘lodges’ en kan je een duik nemen in het meer. Naast kajakken, stand-uppaddle, trekking, nordic walking en paardrijden kan je hier onder andere ook wilde dieren spotten met een natuurgids. Of maak een nachtelijke wandeling in het bos, slaap in een hangtent tussen de bomen en stel je oriëntatieskills op de proef door de weg op het uitgestrekte domein terug te vinden, gewapend met een kompas. Zo’n ongerepte natuurbeleving is een vernieuwende en verfrissende afwisseling met een bezoek aan de vele Toscaanse kunststeden zoals Firenze en Siena.”

Hiken en kajakken op de Portugese Azoren

Ook in Portugal is een adrenalinekick nooit veraf. Zowel op het vasteland als op de Azoren, een vulkanische eilandengroep, en op het eiland Madeira zijn tal van sportieve activiteiten te doen. De Azoren, een vulkanische eilandengroep, is het perfecte decor voor wie wel van een uitdaging houdt. Touren met de quad, canyoning, hiken en duiken: de natuur is hier een speeltuin voor sportievelingen. Portugalkenner Dorien Willems vindt het kratermeer van Sete Cidades één van de mooiste plekken op São Miguel. Je kan er in een drietal uur rond het meer hiken en je wandeling afsluiten met een kajaktocht. Dat meer bestaat uit twee delen: een blauw meer, het Lagoa Azul, gaat over in een groen meer, het Lagoa Verde. Hikers kunnen op de Azoren dan weer de Ponta do Pico beklimmen, met 2.351 meter de hoogste berg van Portugal. De slapende vulkaan domineert de eilanden, de piek wordt omringd door wolken. “Je trekt ernaartoe met of zonder een gids en kunt ‘s nachts zelfs kamperen op de berg. Een stevige tocht, maar je wordt beloond met een prachtig zicht. Je zit letterlijk boven de wolken.” Van walvissen en dolfijnen spotten tot wandelingen langs wegen die uitgehold zijn door lava: op de Azoren hoef je je niet te vervelen. “Reizigers beseffen steeds meer dat je geen acht uur hoeft te vliegen om een indrukwekkend avontuur te beleven.”

