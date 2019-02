De Mona Lisa zien zonder andere toeristen? Dat kan voor 30.000 euro HR

06 februari 2019

09u29

Bron: CNN 1 Reizen Wie al eens een bezoek bracht aan het Louvre in Parijs, kan ervan meespreken. De wachtrij en het circus rond het meesterwerk van Da Vinci maken zo mogelijk nog meer indruk dan het schilderij zelf. Maar voortaan kan je ook in alle rust genieten van ‘La Gioconda’. Of toch als je beschikt over een grote portemonnee.

Het Louvre is het best bezochte museum ter wereld. Het gebouw met de piramidevormige ingang ontving vorig jaar een recordaantal bezoekers: 10,2 miljoen. Na de aanslagen in 2015 zakte het bezoekersaantal, maar mede door een muziekvideo die Beyoncé en Jay-Z tussen de collectie opnamen, is er bij toeristen opnieuw meer aandacht voor het Louvre.

En elke bezoeker wil een glimp opvangen van de mysterieuze glimlach van de Mona Lisa. Bordjes en pijltjes leiden toeristen recht naar hun doel. Op elk moment van de dag staat er een horde mensen in de zaal. Het schilderij zelf is echter slechts 53 op 77 centimeter groot. Het is duwen en wringen om het te kunnen bewonderen. Verre van ideaal voor wie in alle rust van kunst wil genieten.

Maximaal 4 personen

Een reisagentschap brengt daar nu verandering in. Family twist biedt voor 30.000 euro een 90 minuten durende privé-tour door het Louvre aan, met een groepje van maximaal 4 personen. Het kan wel alleen op dagen dat het museum om 18 uur sluit, zodat de andere toeristen al weg zijn.

“We deden dit een eerste keer op vraag van een klant uit Shangaï”, vertelt Magali Dechelette van Familiy Twist. “Het kostte me drie maanden om het te regelen, maar het lukte.” Nu kan het dus voor iedereen die er voldoende geld voor wil neertellen. Je wordt omstreeks 18.30 uur met een Tesla opgepikt aan je hotel. Die zet je af recht voor de ingang van het Louvre, waar alle toeristen intussen vertrokken zijn.

Bekijk ook: