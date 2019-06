De langste waterglijbaan ter wereld: 1.140 meter glijden door de jungle ttr

28 juni 2019

12u41

Bron: CNN 5 Reizen De langste waterglijbaan ter wereld, maar liefst 1.140 meter, staat in het Escape-waterpretpark op het Maleisische eiland Penang. Bezoekers kunnen er binnenkort genieten van ongeveer vier minuten glijplezier door de jungle.

De langste glijbaan ter wereld bevindt zich niet langer in Vernon in de Amerikaanse staat Texas, maar wel op het Maleisische eiland Penang. De gloednieuwe attractie in het Escape-themapark is met haar lengte van 1.140 meter bijna dubbel zo lang als de 609 meter lange glijbaan in Vernon.

“Het was niet onze bedoeling om het wereldrecord te breken”, zegt CEO Sim Choo Kheng aan CNN. “Ik vind het jammer dat een ritje op de glijbaan altijd zo snel gedaan is en daarom wilde ik een glijbaan bouwen die op zijn minst lang genoeg was om enkele minuten te kunnen glijden.”



Groot pluspunt: aan de attractie wordt een kabellift voorzien, zodat bezoekers geen honderden trappen hoeven te beklimmen vooraleer ze naar beneden kunnen glijden.

‘s Werelds langste waterglijbaan opent midden augustus in het Escape-themapark op Penang, een tropisch eiland in het noordwesten van Maleisië.