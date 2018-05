De langste cruise ter wereld: 245 dagen, 59 landen, minstens 76.000 euro Joeri Vlemings

07 mei 2018

17u54

De Viking Sun vertrekt op 31 augustus volgend jaar in het Britse Greenwich om na 113 havens in 59 landen pas terug te keren op 2 mei 2020. Het is meteen de langste, onafgebroken cruise ter wereld. Wie mee wil, moet daar wel een fors bedrag voor neertellen: minstens 76.000 euro.

Het luxueuze Noorse cruiseschip Viking Sun zal maximaal 930 passagiers aan boord hebben bij zijn afvaart op het einde van de volgende zomervakantie in Greenwich. De eerste stops zijn Ierland en Noorwegen om vervolgens over de Atlantische Oceaan naar IJsland, Groenland en Canada te varen. Dan gaat het via enkele havens aan de Amerikaanse oostkust naar Bermuda en het Caribisch gebied om zo Zuid-Amerika te bereiken. Daarna volgt de westkust van Centraal-Amerika en van de VS, van waar de Viking Sun koers zet, via de Grote Oceaan, naar Frans-Polynesië, Nieuw-Zeeland en Australië.

Alles behalve Antarctica

Daarna volgt de westkust van Centraal-Amerika en van de VS, van waar de Viking Sun koers zet, via de Grote Oceaan, naar Frans-Polynesië, Nieuw-Zeeland en Australië. Dan is Azië aan de beurt, met haltes in Indonesië, Brunei, Maleisië, de Filipijnen, China, Vietnam, Cambodja, Thailand, Singapore, Sri Lanka en India. Zitten ook in het reisschema: Oman, Jordanië en Egypte. De gigantische trip eindigt met de doortocht door het Suezkanaal naar de Middellandse Zee, waar Tunesië, Italië en Spanja wachten. Via Portugal keert de Viking Sun weer naar Londen. In totaal meert de Viking Sun aan in 113 havens in 59 landen, verdeeld over alle continenten, behalve Antarctica.

Voor een koppel komt het goedkoopste tarief neer op een slordige 133.980 Britse pond. Dat is 152.500 euro, of 620 euro per dag. In die prijs zit een ticket in business class om naar Londen te vliegen. Ook alle maaltijden, die kunnen genuttigd worden in acht verschillende restaurants, zijn inbegrepen. Verder is het schip met een lengte van 227 meter voorzien van twee zwembaden en van een spa met een sauna en een sneeuwgrot, waar sneeuwvlokjes door de gekoelde lucht dwarrelen. En niet te vergeten: zowaar onbeperkt gratis wifi-gebruik.

440.000 euro

De trip wordt ook de 'cruise van de denkers' genoemd. Aan boord kunnen zij genieten van het spel van klassiek geschoolde muzikanten maar ook van lezingen over geschiedenis, architectuur en kunst, en zelfs van kooklessen. Relaxen kan in de 'serene Scandinavische ruimtes'. Onderweg worden er excursies in alle havens georganiseerd, die eveneens inclusief zijn.

Het is al de derde reis rond de wereld met de Viking, maar deze duurt bijna tweemaal zo lang als de vorige. En oh ja, de genoemde bedragen zijn vanafprijzen. De duurste cabine is de 'Owner's Suite', waarvoor je als koppel 440.000 euro moet neertellen. Toch bent u te laat: ze is al geboekt.