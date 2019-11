Toerisme Kroatië Gesponsorde inhoud De Kroatische hoofdstad dompelt je onder in kerstsfeer Aangeboden door Toerisme Kroatië

20 november 2019

08u00 0 Reizen Het geluid van kerstklokken, de geur van peperkoek, glühwein en tal van andere lekkernijen ... Tijd om alles te vergeten en heerlijk te genieten. In de aanloop naar eindejaar heeft Zagreb zo veel te bieden dat zelfs de meest veeleisende bezoekers in hun nopjes zullen zijn. Plezier, lekker eten, unieke evenementen, kunst, maar vooral een fantastische kerstsfeer in de mooie straten van de Kroatische hoofdstad: tijd voor een onvergetelijke ontdekkingstocht!

Nog niet zo lang geleden was het een goed bewaard geheim dat Zagreb een van de beste plaatsen in Europa is om de kerstsfeer op te snuiven. Dat is verleden tijd, want voor het derde jaar op rij is de kerstmarkt van de Kroatische hoofdstad verkozen tot beste van Europa in de onlinepeiling van European Best Destinations. Wacht dus niet op de Kerstman bij het haardvuur, maar trek de stad in. Zorg wel voor een goed paar schoenen, want er wachten je heel wat leuke verrassingen, waaronder een muzikaal programma dat je zin geeft om de hele nacht lang te dansen.

Eén grote familie

In december lijkt Zagreb wel te veranderen in één groot familiefeest. Bezoekers uit de hele wereld komen naar de stad afgezakt. Kies voor rood in je outfit en dompel je onder in het feestgedruis. De Kerstman wacht je op in de stad met de fijnste eindejaarssfeer. Fonkelende lichtjes, kleurrijke kraampjes, feestelijk lekkers, concerten, koren: dat alles en nog veel meer heeft Zagreb je te bieden.

Hier moet je zijn!

Op het Ban Josip Jelačićplein bewonder je de reusachtige kerstboom en de fontein die omgetoverd is tot een lichtkunstwerk. Geniet er van een hapje en een drankje in de gezellige, verwarmde serre: zowel tijdens de week als in het weekend word je hier bovendien getrakteerd op livemuziek.

Het Europaplein is een autovrij gebied in het hart van de stad dat tijdens de advent volop bruist: je vindt er souvenirs en kerstdecoratie, hapjes, drankjes en ’s avonds sfeervolle muziek.

Het Zrinjevacpark is een van de fraaiste plekken in Zagreb. De lanen met bomen zijn feestelijk verlicht en de oude muziekkiosk is versierd als een schitterend paleis. Naast traditionele ambachtelijke kerstgeschenken ontdek je er culinaire specialiteiten in de fraai versierde kerstchalets. Dit is dan ook dé plek om klassiekers uit de Kroatische winterkeuken te proeven zoals štrukli, een warm gebakje met kwark. Nadien kun je genieten van glühwein, hartverwarmende chocolademelk en speciale kerstkoekjes. Er is elke avond livemuziek, en tijdens het weekend ook in de voormiddag.

Voor ijspret moet je op het Koning Tomislavovplein zijn. Dit plein in een van Zagrebs mooiste parken is een echt kerstsprookje, met een grote ijsbaan en natuurlijk ook hapjes, drankjes en muziek. Ga zeker eens kijken hoe jong en oud zich vermaken op het ijs of doe mee.

Boek eens een thematour

Dankzij een hele reeks innovatieve tours zijn er mogelijkheden in overvloed om de advent in Zagreb te beleven. Voor wie alles graag zelf ontdekt, is de app Zagreb Be There een aanrader. Elk jaar wordt speciaal voor de gelegenheid een adventsroute uitgestippeld. Je haalt zo niet alleen het maximum uit je bezoek aan Zagreb, maar kunt bovendien prijzen winnen als je incheckt op de diverse locaties. Zoals de speciale Zagreb Be There-mok, die perfect is voor een deugddoende glühwein bij een van de vele standjes.

Oudejaarsavond: een avond als geen ander

Blijf je tot Nieuwjaar? In Zagreb komt iedereen buiten op oudejaarsavond om te dansen en plezier te maken op het centrale plein en in de straten. Overal klinkt muziek en duurt de ambiance tot in de vroege uurtjes. Wat je zeker niet mag missen op Nieuwjaarsdag is de aflossing van de wacht, die bekendstaat om hun ‘neksjaals’: kroaat of hrvat, waarvan de stropdas (de cravat) is afgeleid.

Kerstsfeer met net dat tikje meer

Als je Zagreb bezoekt vóór kerstdag, is dit de ideale plek om leuke geschenkjes op de kop te tikken. In de stijlvolle winkels vind je vrijwel alle internationale merken, bovendien meestal tegen een gunstige prijs. Heel wat hotels bieden speciale adventsarrangementen, die voordeliger zijn dan de gewone hotelprijzen.

In veel Europese hoofdsteden is het in de aanloop naar eindejaar over de koppen lopen en liggen de prijzen torenhoog. Zagreb biedt je een gezellige drukte en waar voor je geld. Wil je toch even ontsnappen aan het feestgedruis? Beng dan een bezoek aan de speciale tentoonstellingen over de Kroatische kersttradities in de musea of woon een concert bij in een van de vele kerken. De Kroatische hoofdstad fonkelt in al haar pracht tijdens de advent. Dit is dan ook een unieke gelegenheid om samen met duizenden andere bezoekers deze bekroonde plek op een unieke manier te ervaren.

Meer informatie over advent in Zagreb vind je online op www.adventzagreb.com