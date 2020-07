Natuur & Bos Gesponsorde inhoud De gekste papa van de zomer… gaat op nachtelijk avontuur in een tipi Aangeboden door Agentschap Natuur en Bos

29 juli 2020

Hannes Coudenys (@hannes_bhc) gaat tijdens ‘De Zomer Challenges’ voor het lintje van gekste papa van de zomer. Hij nam zijn kleine avonturier daarom mee op een bijzondere kampeertrip in ons buitengewoon binnenland. Samen met zijn gezin sliep hij in een tipi, middenin de natuur.

Een nachtelijk kikkerconcert meemaken, reeën spotten bij zonsopgang en ze horen fiepen (het geluid dat een ree maakt), planten, bloemen en dieren ontdekken in een verlaten kanaalsleuf of naar dieren speuren tijdens een bosspel. Er vallen heel veel buitengewone zaken te beleven in ons eigen buitengewoon binnenland. België telt genoeg spannende bos- en natuurplekken en al evenveel activiteiten om je koters ervan te overtuigen dat je écht wel de coolste mama of papa bent.

Al die natuur leent zich uiteraard perfect tot een buitengewone kampeertrip voor binnenlandse avonturiers. Hannes trok met zijn gezin, een bevriend koppel en natuurlijk ook zijn kampeerspullen naar de West-Vlaamse bossen van Zonnebeke voor een nachtje buitengewoon kamperen in de tipi’s van Natuur en Bos. Dichtbij huis en toch bijzonder: ‘Ik ken de streek goed, we hebben hier al veel uitstapjes gemaakt maar hadden er nog nooit overnacht. Dat maakt het extra speciaal. Toen we arriveerden zag de kampplaats er echt idyllisch uit: tipi’s in de natuur, zonder de lelijke bijgebouwtjes van een doorsnee camping.’

En toch was alles voorzien: “Douchen doe je in een hoge tent met biologisch afbreekbare zeep en warm water uit de zonnedouche én er is een biologisch toilet met houtschilfers. Heel tof was de grote vuurschaal bij de tenten. De kinderen waren door het dolle heen toen ze met de bolderkar op het terrein hout mochten sprokkelen, daarmee zelf vuur konden maken om daarna te barbecueën. Je deelt de vuurschaal wel met andere tenten, wat eigenlijk heel leuk was. We waren al snel aan het verbroederen en leerden collega-avonturiers kennen. In open lucht kan dat op voldoende afstand van elkaar waardoor het heel veilig aanvoelt. Ook de kinderen lagen nog lang te tateren in hun tent. Het was al een stuk in de nacht voor we onder zeil gingen.”

“Omdat we zo laat sliepen, misten we wel de reetjes die je normaal kan spotten rond een uur of vijf, bij zonsopgang. Een tip: blijf ervoor op als het laat wordt of ga vroeg slapen. Het bevriend koppel had helaas een minder goede nacht omdat hun luchtmatras lek was en als kers op de taart begon de volgende dag met regen. Ik vond het wel gezellig: de druppels op het raampje van de tent en wanneer je die openritst, de geur van regen in de natuur en het zicht op de beboste omgeving.”

Of Hannes nog raad heeft voor kandidaat-kampeerders? “Ik had een brandertje gekocht om koffie te zetten… Check vooraf toch maar eens of er gas in zit. Wij hebben koffie moeten lenen bij de buren. En wat ik heel erg confronterend vond, is de hoop afval die we tijdens deze kampeertrip produceerden. Dat valt extra op omdat je alles bij elkaar houdt om het mee terug te nemen. Zo was onze tipi-ervaring meteen een goede motivatie om in de toekomst nóg meer afvalarm te winkelen. ”

Hannes en zijn kroost gaan zeker nog eens buitengewoon kamperen: “Het is een avontuur voor de kinderen maar ook voor volwassenen is het een mooie beleving. Er staan bovendien tipi’s over heel Vlaanderen, je bent dus nooit ver weg. We hebben het al aan andere koppels getipt en die waren meteen enthousiast. Zeker nu de sociale bubbels weer beperkter zijn, is zo’n minikampeerplek perfect voor een buitengewoon zomertripje.”

Zelf de gekste Mama of Papa van de zomer worden of een andere challenge aangaan? Check ze via deze link. Inspiratie voor je eigen buitengewoon kampeeravontuur vind je op de website van Agentschap Natuur en Bos.