De gekste mama van de zomer… stuurt haar kroost de natuur in

23 juli 2020

De gekste mama van de zomer zijn? Check, dacht Annelies Vervoort (@anneliesbeleeft) bij het lezen van de uitdaging van presentatrice Evi Hanssen. En zo brachten ‘De Zomer Challenges’ haar samen met haar kinderen middenin de natuur. Want buitengewone dingen beleven in ons buitengewoon binnenland: Annelies draait er haar hand niet voor om.

Of je nu ligt te bengelen in een hangmat in Bosland, hengelt en ravot langs de waterkant of op nachtelijke trip nachtvlinders spot: ons land herbergt absurd veel spannende natuurplekken. En met al even veel activiteiten overtuig je je koters meteen om samen op natuuravontuur te trekken!

Opvallend rustig

Annelies en haar gezin zijn graag buiten en zelf is ze ook geen thuiszitter. Dus trekken ze er een aantal keer per maand op uit, te voet of met de fiets. Het liefst kiest Annelies een nieuwe plek, niet te ver weg en met een uitgestippelde route: “Verdwalen met twee kinderen is niet het beste wat je kan overkomen. Meestal googelen we vrijdagavond een kindvriendelijke locatie en dan… het bos in! Zeker tijdens de lockdown was de natuur een verademing. Niet dat we fanatieke wandelaars zijn, eerder beginners op een gemiddeld niveau.”

Nu verraste Annelies haar kroost met het domein van Robbroek, van Natuur en Bos, in Mechelen. Een verborgen pareltje tussen de Zenne en de Dijle in. Haar kinderen zijn dol op kriebelbeestjes (de dochter) en beesten van groter kaliber (de zoon). Dus dat zat wel snor met het vooruitzicht van een drukbevolkte fauna. De zoon van anderhalf zat vooral in de draagzak en de dochter van vier in de buggy - gelukkig ging het wandelpad over vlonderpaden. Annelies werd zelf serieus omvergeblazen door het fijne natuurdomein op nog geen twintig kilometer van huis: “Het was er trouwens opvallend rustig, we kruisten amper tien andere mensen terwijl we in de verte het drukke komen en gaan op het Dijlepad in de stad zagen.”

Koeien en kikkers begroeten

De paden lopen doorheen de weiden waar stevige koeien en paarden het gras kortwieken. “Ik heb dappere kinderen”, merkt Annelies op. “De dieren staan hier niet achter een draad maar toch waren ze meteen enthousiast om hen te gaan begroeten. Tot op het moment dat ze er écht oog in oog mee stonden, natuurlijk. Toen zat er plots een kind in mijn nek en een ander verstopt achter mijn been. Maar samen met de kikkers en insecten die we tegenkwamen, hebben we heel wat diertjes kunnen afvinken.”

“Al bij al hebben we een paar uur over de tocht gedaan. Oké, we waren wel even de weg kwijt en gooiden ook een dekentje uit voor een pauze met een snack en een drankje. Opnieuw: we zijn geen fervente stappers. Het moet haalbaar zijn met twee kleine kinderen en we zijn ook niet uitgerust voor stevige hikes. Dit pad kon je gerust op een paar oude sneakers aan. Maar hakken? Die zou ik nu wel afraden.”

Zelf de gekste Mama of Papa van de zomer worden of een andere challenge aangaan?