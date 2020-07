Natuur & Bos Gesponsorde inhoud De gekste mama van de zomer… Haalt haar energie uit de natuur Aangeboden door Agentschap Natuur en Bos

23 juli 2020

Annelies Vervoort (@anneliesbeleeft) haalt alles uit de kast tijdens ‘De Zomer Challenges’ om de gekste mama van de zomer te zijn. Dat wil zeggen dat ze af en toe ook op de pauzeknop drukt voor wat me-time. Na een loopje in de natuur heeft ze dubbel zoveel energie om haar kroost te entertainen.

Of je nu zen wil worden in een natuuroase, relaxen in een hangmat of je eens heerlijk fysiek wil afmatten: ons buitengewoon binnenland biedt oneindig veel opties voor een deugddoende me-time. “Ikzelf ben nogal een loper en kan dan ook ongelooflijk genieten van een natuurloop”, vertelt Annelies. Voor dochter Mona geboren werd, nu vier jaar geleden, draaide ze haar hand zelfs niet om voor een spartacarun of andere loopwedstrijd met obstakels. Toen ze na de geboorte de draad weer wilde oppikken, gebeurde dat net iets te enthousiast, met veel blessures als gevolg. Na de geboorte van haar zoon was ze voorzichtiger en bouwde ze het ritme langzaam op tijdens twee à drie loopjes per week. “Ik loop echt heel graag en heb zelfs een loopclubje op Strava. Het is voor mij een manier om een halfuurtje tot een uur tijd voor mezelf te maken en de batterijen weer helemaal op te laden. Zeker tijdens de lockdown, toen we 24 uur per dag tussen de kinderen zaten, was het fijn om op die manier even alleen te kunnen zijn. Ik had me trouwens ook ingeschreven voor de 10 Miles van Antwerpen, toen die gecancelled werd, heb ik mijn eigen versie gelopen.”

Op weekend gaan de loopschoenen zeker mee: “We waren een tijd geleden aan de kust in De Haan toen ik plots bordjes zag van een natuurloop. Anders was ik waarschijnlijk langs een saaie baan gaan lopen, nu werd ik verrast door een mooi parcours van vier kilometer door natuur en duinen. Dat wilde ik deze zomer opnieuw doen, dichterbij huis. Het werd de natuurloop in Blaasveldbroek, met keuze tussen vijf of tien kilometer, door een heel divers landschap. De weg is echt goed aangegeven. Je hebt geen GPS nodig en hoeft niet na te denken over de route maar volgt gewoon de pijltjes. Intussen kan je volop genieten van de omgeving, de afwisseling en de natuur.”

Voortaan gaan de loopschoenen dus overal mee naartoe en checkt Annelies of er nog natuurlopen zijn in de omgeving: “Het is echt veel aangenamer dan een doorsnee run langs een drukke baan of steeds opnieuw hetzelfde gekende toertje door het stadspark: mooi parcours, wegwijzers, zelfs de afstand weet je op voorhand. En je loopt op onverharde ondergrond – weg met die vervelende blessures dus. Het viel me ook op dat ik zelfs sneller liep dan gewoonlijk. De onverharde ondergrond en leuke setting zijn trouwens perfect voor wie wil starten met lopen. Voor geoefende lopers is een natuurloop een leuke variatie op het vaste traject. Een goeie tip voor wie opteert voor een staycation deze zomer: check zeker eens of er geen natuurloop in de buurt is.”

Zelf de gekste Mama of Papa van de zomer- of een andere - challenge aangaan? Check ze via deze link. Inspiratie voor je eigen natuurloop vind je op de website van Agentschap Natuur & Bos.