De favoriete plek van Peter Van de Veire in New York? Herbekijk hier een virtuele tour met Peter en onze stadsgids Patrick

New York op slot? Niet voor jullie. Stadsgids Patrick van Rosendaal weet dat velen het reizen missen. En toegegeven: als stadsgids mist hij jullie ook. Daarom gaat hij tijdens de paasvakantie elke dag om 20 uur live. Vandaag heeft hij Peter Van de Veire mee als gast op een virtuele tour en ontdekken ze samen met jullie een van zijn favoriete buurten in New York: Central Park.