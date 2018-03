De dagelijkse sleur was dodelijk voor hun huwelijk. Samen met hun kinderen vaart koppel daarom de wereld rond TTR

22 maart 2018

12u24

Twee jaar geleden vertrokken Caspar Craven (45) en zijn vrouw Nichola (46) uit Londen samen met hun kinderen op wereldreis. Volgens het koppel dé enige manier om hun huwelijk te redden. De dagelijkse sleur betekende bijna het einde van hun relatie. Volgens Nichola moest er iets veranderen of hun huwelijk zou niet lang meer duren. Hun opmerkelijk idee? Samen de wereld rondvaren.

"De druk om geld te verdienen, een goede job te hebben en genoeg tijd met de kinderen door te brengen werd ons teveel", vertelt Caspar. Het koppel hield allebei niet van het typische werkleven en wilde graag de wereld rondvaren. Die avontuurlijke reis wilden ze samen met hun kinderen maken, die op dat moment 10, 9 en 3 jaar oud waren. Iedereen waarschuwde hen voor het "gekke idee", maar het echtpaar vond dat ze dit samen moesten doen om hun huwelijk te redden. Een magisch, maar ook uitdagend idee.

Gelukkig was de zee geen onbekend terrein voor Caspar, die voor de reis al de nodige zeilervaring had. Alleen was er één probleem: het koppel had geen boot. Caspar en Nichola pasten hun levensstijl aan en verkochten verschillende bezittingen om een zeilboot te kopen. "Ik besefte pas dat alles werkelijkheid was toen ik het gezin dat mijn auto had gekocht, zag wegrijden", vertelt de veertiger. "Veel mensen denken dat je rijk moet zijn om een wereldreis te maken, maar dat klopt niet." Na vijf jaar sparen, waren ze uiteindelijk klaar om de reis van hun leven te maken. (Lees verder onder de foto.)

Moeilijkheden

In de eerste plaats verliep alles vlot, maar dan kwam hun jongste dochter zwaar ten val op het dek van de boot. Het meisje bloedde hevig en haar wonde moest duidelijk genaaid worden. "We konden niet onmiddellijk naar het ziekenhuis gaan om het bloeden te stoppen. Het zou minstens zes dagen varen zijn. We moesten een andere oplossing bedenken", vertelt Caspar. "Ik probeerde mijn dochter te kalmeren, maar eerlijk gezegd wist ik zelf niet wat ik moest doen."

Na verschillende pogingen kon de vader een ziekenhuis bereiken en vertelde een arts hem wat te doen. Caspar moest draad maken van zijn haar en met een scherp voorwerp de wonde dichtnaaien. Geen makkelijke opdracht. Met bibberende handen kon de vader uiteindelijk het bloeden stoppen. Maar dat was lang niet het enige obstakel tijdens het avontuur. Het gezin trotseerde een hevige storm en Nichola werd meermaals ernstig ziek tijdens hun reis.

Opgelucht

Hoe dan ook, Caspar is opgelucht dat ze samen als gezin de stap durfden te zetten. De familie Craven is na een reis van twee jaar intussen terug thuis in Londen. Caspar en Nichola zijn opnieuw aan het werk, de kinderen - die tijdens de reis onderwijs kregen van hun vader - zitten terug op de schoolbanken. "We zijn hier allemaal sterker uitgekomen. Ook onze kinderen zijn veranderd. Ze hebben meer interesse in alles en groeiden uit tot trotse individuen", klinkt het.

"Onze familieband is voorgoed veranderd. En niet te vergeten. Misschien wel het allerbelangrijkste: deze reis heeft ons huwelijk gered", besluit Caspar.