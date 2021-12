De Croo: “Verdeeldheid over reisregels kan coronacertificaat in gevaar brengen”

Het is van het grootste belang dat de lidstaten de voorwaarden voor reizen binnen de Europese Unie op elkaar blijven afstemmen. Zoniet wordt het coronacertificaat in gevaar gebracht. Daarvoor heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag gewaarschuwd op de Europese top.

De aanpak van de coronacrisis staat opnieuw bovenaan de agenda van de leiders. Deze keer gaat er veel aandacht naar de aanscherping van de regels voor reizen naar de EU én binnen de EU. De Commissie legde eind november een aantal voorstellen op tafel, maar de lidstaten hebben daar nog geen akkoord over kunnen vinden. De opmars van de omikronvariant heeft de gesprekken bemoeilijkt.



Italië, Portugal, Griekenland

Een aantal landen koos alvast voor de vlucht vooruit. Italië, Portugal en Griekenland eisen - minstens tijdelijk - dat ook gevaccineerde Europeanen een negatieve PCR-test voorleggen voor ze het land binnenkomen.

Tijdens het debat op de Europese top waarschuwde premier De Croo zijn collega's er donderdag voor niet in gespreide slagorde regels op te leggen. Anders wordt het coronacertificaat in gevaar gebracht, zei hij volgens een aanwezige. Het document is precies bedoeld om op een veilige manier reizen binnen de EU mogelijk te maken, op basis van reisvoorwaarden die in alle landen dezelfde zijn.

Quote Als elk land het weer apart gaat doen, zijn we veel verder van huis. We moeten inzetten op dezelfde aanpak in heel Europa. Premier Alexander De Croo (Open Vld)

‘Goede Europese oplossing’

"We hebben met het Europees coronacertificaat een goede Europese oplossing die het voor burgers makkelijk en veilig maakt om zich binnen de Europese Unie te verplaatsen", zei De Croo deze ochtend al, na afloop van een voorbereidende vergadering met zijn liberale collega's.

"Laat ons die Europese oplossing ook proberen aan te houden. Als elk land het weer apart gaat doen, zijn we veel verder van huis. We moeten inzetten op dezelfde aanpak in heel Europa.”

Wel aanscherpen

België verdedigt wel de keuze om de reisvoorwaarden aan te scherpen, onder meer door de standaard geldigheidsduur van het coronacertificaat te beperken tot negen maanden. Een verplichte PCR-test voor reizigers uit andere EU-landen steunt België niet, wel voor reizigers die van buiten de Europese Unie komen.

"Het virus verandert en dus moeten we onze instrumenten aanpassen, ook het Europees coronacertificaat", aldus De Croo. "Het is belangrijk om de boosterprik daarin in te schuiven en mensen gemotiveerd te houden om de boosterprik te nemen.”

