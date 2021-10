De belangrijkste vragen over reizen beantwoord: hoe veilig is het nog? Welke maatregelen gelden op de populaire bestemmingen?

Vlaanderen zal deze week opnieuw rood kleuren op de Europese coronakaart, waardoor heel België een rode zone wordt, net nu de herfstvakantie in het vooruitzicht ligt. Wat zijn de gevolgen voor onze reisplannen? Hoe veilig is het nog? Welke coronamaatregelen zijn er nog op de populairste bestemmingen?

De gevolgen van code rood zijn eerder beperkt: de kleurcodes dienen als aanwijzing voor EU-lidstaten om regels op te leggen aan toeristen die bijvoorbeeld uit een rode zone komen.

Wie op reis vertrekt, raadt de FOD Buitenlandse Zaken aan om steeds het reisadvies voor het land van bestemming op te zoeken op hun website.

Wat heb je nodig vooraleer je op reis vertrekt?

In de meeste landen is het verplicht om op voorhand een Covid-certificaat te tonen: een vaccinatiecertificaat van volledige vaccinatie, een herstelcertificaat dat toont dat je volledig hersteld bent van een besmetting in de afgelopen 180 dagen of een testcertificaat bewijst dat je negatief testte in de afgelopen 72 uur. Heel wat landen zoals Spanje en Italië eisen ook een ingevuld gezondheidsformulier dat terug te vinden is op hun overheidswebsites.

Wat is de situatie op enkele populaire bestemmingen?

De Canarische Eilanden staan met stip op één als de populairste reisbestemming van de Belg. Daarna blijven Kaapverdië, Mexico, de Dominicaanse Republiek en Turkije populair.

Op de eilanden Tenerife, La Palma en Lanzarote geldt nog steeds een mondmaskerplicht op plaatsen waar geen veilige afstand kan bewaard worden. Ook in Portugal en Italië gelden nog een aantal coronamaatregelen. In Portugal is het mondmasker verplicht op het openbaar vervoer en in gesloten ruimtes, in Italië geldt ook nog altijd een mondmaskerplicht in binnenruimtes.

In Nederland is dan weer voor alles een coronatoegangsbewijs nodig. Van een avondvullend concert, tot een snelle kop koffie. Opvallend: in de horeca geldt er nog altijd een sluitingsuur om 12 uur.

In Frankrijk is een mondmasker nog altijd verplicht in verschillende openbare gelegenheden en in het openbaar vervoer voor iedereen van 11 jaar en ouder. Op café en restaurant, in de nachtclubs en musea moet ook nog altijd een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test van maximaal 72 uur oud getoond worden.

Hoe zit het tegenwoordig op de luchthaven en op het vliegtuig?

Op luchthavens is afstand bewaren en een mondmasker dragen nog steeds verplicht vanaf 12 jaar. Eten en drinken aan boord is toegestaan, maar nadien moet het mondmasker wel weer op.