De Ardennen, een stukje Canada vlakbij Aangeboden door Seat

08u00 0 Reizen Om je even in het Canada van naaldbossen, stille meren en rustgevend natuurschoon te wanen, hoef je echt niet ver te reizen. Radiostem en reisblogger Sam De Bruyn ( Om je even in het Canada van naaldbossen, stille meren en rustgevend natuurschoon te wanen, hoef je echt niet ver te reizen. Radiostem en reisblogger Sam De Bruyn ( www.handbagage.com ) zocht en vond het Canada-gevoel in de Ardennen.

Sam De Bruyn, radiopresentator bij Qmusic, voice-over-stem bij tv-zender Q2 en reisblogger op handbagage.com, droomt van Canada: "Vrijheid, avontuur, ongereptheid en vooral veel water. De reflectie van een bos in een stilstaand meer. Vissen die plots omhoog springen. Vogels die in duikvlucht een prooi vangen in het water." Gelukkig heb je de ontelbare meren en eindeloze wouden van het Canada niet nodig om die rust te ervaren, ontdekte Sam tijdens zijn tocht langs meren en rivieren in de Ardennen.

Stop 1: Rochers de Freÿr

Seat



Na een dik uur rijden vanuit Brussel ben je al in een andere wereld. Even buiten Dinant liggen de spectaculaire kalksteenrotsen van Freÿr, pal aan de Maas. Sam: "Na steden en autostrades is dit de eerste plek waar de natuur doorsijpelt. Het contrast van een drukke weg, de rustig kronkelende Maas en de woestenij van rotsen en bomen, is fantastisch!"

Parking aan Kasteel van Freÿr sur Meuse, Freÿr 12, 5540 Hastière

Stop 2: Tombeau du Géant

Seat

Na Freÿr worden de dorpjes steeds kleiner, de bossen talrijker en de bochten scherper. Zo'n 65 km zuidelijker kom je in Botassart (Bouillon) aan een van de mooiste Ardennen-panorama's, dat zo uit Canada lijkt weggeplukt: een beboste heuvel waar de Semois omheen meandert. Sam: "Hier zie en voel je de kracht van water op de natuur. Een ogenschijnlijk klein riviertje heeft het landschap hertekend. De heuvel die zo ontstond lijkt écht op het graf van een reus. Super plek om even stil te staan bij hoe nietig wij eigenlijk zijn."

Tombeau du Géant, Rue de Châteaumont, 6833 Bouillon, www.luxembourg-belge.be

Stop 3: Hotton

Seat

Als je opnieuw meer naar het noorden rijdt, kan je in Hotton halt houden voor een paar mooie taferelen. Zowel in Canada als in de Ardennen liggen dorpjes bij voorkeur aan het water. In Hotton snijdt de Ourthe het centrum in twee. Sam: "Dat heeft unieke taferelen tot gevolg: een charmante kerk die vlak aan het water ligt en een groen eilandje, omringd door bomen, gecreëerd door de twee rivierarmen. Als kind heb ik hier vaak gepicknickt op weg naar de diepere Ardennen."

Stop 4: Lac de Nisramont

Seat

25 km verder waan je je aan het stuwmeer van Nisramont op een extreem verlaten en dichtbeboste plek, zoals Canada er veel telt. Sam: "Prachtplek. Alsof je in the middle of nowhere bent terechtgekomen. Maar als je goed kijkt, zie je af en toe langs de oever een stiekeme uitkijkpost tussen het gebladerte. Je weet nooit zeker of het een paar mensenogen zijn of een wild dier dat komt drinken."



* Tip: vlakbij starten enkele mooie wandelingen. Vrij avontuurlijk en niet altijd makkelijk, maar met prachtige zichten op de Ourthe en een massieve rotspartij als beloning.

Vanaf Rue du Hérou 72, Nadrin

Stop 5: Lac de Belle Meuse

Seat

Aan het meertje van Belle Meuse in Nadrin kan je een andere Canada-droom waarmaken. De plek is minder wild, maar de naaldbomen en een vervallen hutje zorgen toch voor een ruige sfeer. Bovendien mag je er op forel vissen. Sam: "Wat schreeuwt er meer Canada dan je eigen verse vis bovenhalen?"

Rue de Wibrin 11a, Houffalize, www.houffalize.be

* Tip: Restaurant La Plume d’Oie doet zijn best om er modern uit te zien, maar behield ook rustieke elementen in het interieur. Het eten is fantastisch: de moderne Ardense keuken, zoals weinigen die evenaren.

Place du Centre 3, Nadrin, www.plumedoie.be

* Logeertip: in Les Cabanes de Rensiwez overnachten in luxehutten in het bos, vlak naast de Ourthe. Dit adres vertel je liefst niet aan te veel mensen, maar is tegelijk zo cool dat je er onmogelijk over kan zwijgen.

Moulin de Rensiwez 1, Houffalize, www.lescabanesderensiwez.be

Voor een onvergetelijke reis hoef je (dus) echt niet het vliegtuig op. Dat weet ook Sam De Bruyn: check zijn vlog om te ontdekken hoe hij zijn droomtrip naar Canada gewoon in onze Ardennen beleefde.























Artikel aangeboden door SEAT

De nieuwe SEAT Leon is de perfecte travel companion. De moderne vierwieler heeft alle technologie en snufjes aan boord om je trip op wieltjes te laten verlopen. Meer info, klik hier