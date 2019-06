Dagelijks al 3.460 Belgen geflitst op Franse wegen, maar politie zet nu ook superflitspalen in ghu/sam

16 juni 2019

20u56 12 reisnieuws Mobiliteitsorganisatie Touring waarschuwt vakantiegangers die met de auto naar Frankrijk reizen. De Franse politie zet immers ieder jaar meer middelen in voor snelheidscontroles. Tijdens de zomermaanden worden in Frankrijk dagelijks 3.460 Belgen betrapt op te snel rijden. Dat is een stijging van 15 procent.

“Op een aantal wegen is de snelheidslimiet verlaagd van 90 naar 80 km/u”, zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. “Er zijn veel mensen die dat nog niet weten, maar Belgen gaan in het buitenland ook nonchalanter om met de verkeersregels, en begaan dan ook meer snelheidsovertredingen. We houden er bij wijze van spreken een vakantiesnelheid op na, maar dat moet je in het oog houden.”

Ook deze zomer gaat de Franse politie massaal flitsen, onder meer met 400 nieuwe camera’s die acht stroken tegelijk kunnen controleren, en dat over 200 meter. Ze kunnen bovendien verschillende wagens tegelijk flitsen. Het aantal overtredingen zal dan ook blijven toenemen, waarschuwt Touring. En boetes, die betaal je best meteen.

“Wanneer je een boete niet betaald hebt, kan de wagen bij een volgende controle aan de kant gehouden worden tot alles in orde gebracht is, mits het betalen van een supplement op de boete”, waarschuwt Smagghe. “Als je te laat betaalt, gaat het bedrag ook omhoog. Dus het is beter dat je betaalt.”

Een boete in de bebouwde kom kan oplopen tot 135 euro, daarbuiten tot 68 euro.