Dag parkeren in binnenstad Amsterdam? Da's dan 75 euro "Tarieven kunnen verder stijgen"

01 juli 2018

07u48

Dagje winkelen in Amsterdam? Automobilisten die graag in het centrum parkeren zullen aardig in de buidel moeten tasten. Een dag op straat staan in de Amsterdamse binnenstad zal circa 75 euro kosten, nu het stadsbestuur het uurtarief verhoogt van 5 naar 7,50 euro. Ook drie andere grote Nederlandse steden (Utrecht, Den Haag, Rotterdam) verhogen de parkeertarieven op straat flink. Winkeliers en werkgeversverenigingen zijn boos: "Straks zijn de stadscentra alleen nog maar voor de happy few."

De grote steden draaien stevig aan de tariefknop. Zo schroeft Den Haag de uurprijs in het centrum op van 3,50 naar 4,50 euro, in Utrecht gaat het circa 5,20 euro kosten (nu 4,70).

In Rotterdam moet nog blijken hoeveel de automobilist extra gaat betalen in de binnenstad, maar de kersverse coalitie boekt alvast ruim zeven miljoen euro aan extra parkeeropbrengsten in.

Kleine ondernemer



Die geplande prijsverhogingen in de vier grote steden betekenen slecht nieuws voor bewoners, bezoekers en bedrijven, stellen winkeliers en ondernemers. "Het schiet ongebreideld omhoog, lijkt het wel", zegt voorzitter Hans Biesheuvel van branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL). "Daarmee tref je vooral de kleine ondernemer hard."



Als parkeerprijzen zo hard stijgen, gaan klanten binnensteden mijden, vrezen ook andere belangenclubs: "Zeker Amsterdam: dat is exorbitant", zegt de directeur van Detailhandel Nederland, Sander van Golberdinge. ,"eel mensen komen gewoon met de auto. Als je hen geen alternatieven biedt, dan heb je een probleem." De parkeertarieven op straat stegen al hard: de afgelopen vijf jaar verhoogde tachtig procent van de 36 grootste winkelsteden de uurprijs, volgens onderzoek van Detailhandel Nederland vorig jaar.

KMO-organisatie MKB Nederland stelt dat stadscentra straks alleen nog bereikbaar zijn voor de 'happy few'. "Dit soort tarieven als melkkoe gebruiken is aan aanfluiting", zegt een woordvoerder. Automobielorganisatie ANWB vraagt zich af of er wel genoeg goede betaalbare alternatieven zijn in de vorm van park & rides, openbaar vervoer en fietsroutes: "Hoe toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn de grote steden?'"

150 miljoen

De steden doen een beroep op de parkeerportemonnee om onder meer hun ambitieuze milieu- en vervoersplannen te bekostigen. Met de in totaal 150 miljoen euro extra inkomsten worden klimaatplannen, nieuwe openbaar vervoer-verbindingen en fietsvoorzieningen betaald.



Verkeerswethouder (schepen) Robert van Asten van Den Haag: "Van dat extra geld bouw je nog geen metrolijn, maar we gebruiken de opbrengsten wel voor investeringen in de bereikbaarheid met de fiets, de auto en het openbaar vervoer." In Den Haag wordt vooral geprobeerd om automobilisten naar parkeergarages te lokken. "En winkelstraten als Noordeinde worden deels autoluw, dat is goed voor de levendigheid en aantrekkelijkheid."

"Nergens bewezen"



Milieu-en mobiliteitsexpert Hans Voerknecht van het adviesbureau CE Delft vindt de prijsstijgingen in de steden allesbehalve te fors. "Waarom doen ze het niet volgens het principe 'de gebruiker betaalt'? Zo'n parkeerplek kost de overheid vaak veel meer, tot wel tien euro per uur. Dat wordt nu dus deels door alle andere belastingbetalers opgebracht."



Steden met minder geparkeerde auto's zijn prettiger en gezonder, zegt Voerknecht. "En het argument dat winkels massaal failliet gaan als parkeren duur wordt, heb ik nog nergens bewezen gezien."