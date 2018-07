Daarom laat je de kraan best een minuut lang lopen wanneer je terugkomt van vakantie kg

Bron: ANP 0 Reizen Kom je net terug van vakantie? Dan is het een goed idee om je kranen in huis even open te zetten: enkel zo ben je zeker van vers drinkwater. Dat melden Nederlandse drinkwaterbedrijven, en wordt volgens Het Nieuwsblad ook bevestigd door Aquaflanders. Vang het doorgelopen water wel op om te gebruiken voor andere doeleinden, raden de bedrijven aan.

Door de aanhoudende hitte is er kans op bacteriegroei in de waterleidingen in huis. Dat risico wordt namelijk groter als het gedurende een langere periode 25 graden Celsius of warmer is. Als de kranen dan nog eens enkele weken niet gebruikt zijn, bijvoorbeeld omdat de bewoners op vakantie zijn, is het eerste water uit de kraan mogelijk niet helemaal vers. Dat water drink je dan ook beter niet, luidt de boodschap.

Wie terugkomt van vakantie, wordt aangeraden om de kranen in keuken en badkamer zeker één minuut te laten lopen. Om verspilling te voorkomen, raden de drinkwaterbedrijven aan om het water op te vangen. Dat kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden om de planten te begieten.