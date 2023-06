Cynthia (47) volgde halsoverkop de liefde naar Mallorca: “Nooit gedacht dat ik hier na 20 jaar nog zou wonen”

Jozefien (39) en Thomas (37) kochten een grot in Frankrijk: “Zo dankbaar om voor een unieke geklasseer­de natuursite te mogen zorgen”

Nadat ze hun diploma voor leerkracht in handen hadden, besloten Thomas Gevaert (37) en Jozefien Van Poucke (39) om te reizen en werken in het buitenland. Vervolgens settelden ze zich in Frankrijk: eerst in de Alpen, om uiteindelijk de trotse eigenaars te worden van de ‘Grot van de Luire’ in de Vercors. “Als je in een omgeving vertoeft waar het vakantiegevoel nooit ver weg is, is het aangenaam om hard te werken.”