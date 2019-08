Cuba lokt minder toeristen na sancties van VS TT

22 augustus 2019

06u10

Bron: Belga 0 Reizen Cuba zag het aantal toeristen in juli met 23,4 procent dalen in vergelijking met juli 2018. Die daling komt er na de hernieuwde sancties die de Amerikaanse president Donald Trump oplegde.

Het internationale toerisme naar het eiland daalde tussen januari en juli 2019 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In juli waren er 90.000 minder toeristen dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Cuba verwacht op het einde van het jaar een daling van 10 procent in vergelijking met 2018, liet de minister van Toerisme Manuel Marrero eerder al weten.



Trump, die een aantal beslissingen van zijn voorganger Barack Obama terugdraaide, verbood in juni alle Amerikaanse schepen om aan te meren aan het eiland.



Toerisme is een van de belangrijkste draaischijven van de Cubaanse economie, zeker nu de inkomsten van de handel met Venezuela gedaald zijn.