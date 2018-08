Cruisetoeristen op uitstap verstoren Noorse begrafenis mvdb

31 augustus 2018

18u44

Bron: NRK 0 Reizen Een begrafenis in het Noorse stadje Honningsvåg is twee weken geleden verstoord door honderden cruisetoeristen. Zij haalden massaal hun smartphones en tablets boven om de rouwenden te filmen toen die het kerkje verlieten en voorbereidingen troffen voor de teraardebestelling op het aangrenzende kerkhof.

"Het waren chaotische toestanden", verklaarde de beheerder van het kerkje aan de Noorse omroep NRK.

Honningsvåg is de noordelijkste stad van het Europese vasteland, telt bijna 3.000 inwoners en wordt elk jaar door bijna 300.000 cruisereizigers bezocht. Grote cruiseschepen met soms 6.000 reizigers aan boord gaan er enkele uren voor anker. De schepen doen dit op hun weg naar de nabijgelegen Noordkaap, de 307 meter hoge klif die wordt beschouwd als het noordelijkste puntje van het Europese continent. Het uit 1884 daterende protestantse kerkje is uitgegroeid tot een trekpleister voor de veelal Aziatische toeristen. Het doorstond als enige gebouw in Honningsvåg de verwoestingen die terugtrekkende nazi-troepen in 1944 aanrichtten. Probleem: de reizigers komen ook soms langs buiten de bezoekuren. Dit was twee weken geleden ook het geval. De toeristen bleven massaal de rouwenden filmen.

De plaatselijke toeristische dienst wil nu betere afspraken met het kerbestuur maken om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. De grote toeloop wekte al eerder wrevel in de regio. Bewoners van de gemeente Alta, een plaats waar vaak het Noorderlicht waarneembaar is, zagen in 2014 hoe cruiseschip-passagiers door hun voortuin wandelden en op de trampoline sprongen. De toeristische dienst vraagt inwoners om elk incident te melden zodat cruise-rederijen hiermee rekening kunnen houden.