Cruiseschip pakt uit met uniek zwembad in de oceaan Karen Van Eyken

10 december 2018

17u32

Bron: Bild, Daily Mail 13 Reizen Een zwembad aan boord van een cruiseschip is niet ongewoon. Een zwembad ‘overboord’ wel. Vanaf 2019 wil de nieuwe Amerikaanse rederij Blue World Voyages sportieve passagiers trakteren op een plonsje in de oceaan met alles erop en eraan.

Rijkelijke buffetten, over-the-top entertainment en lekker niets doen op het dek: dat is wat cruisefanaten verwachten. ‘Blue World Voyages’ gooit het duidelijk over een andere boeg. Hier is het niet de bedoeling om tijdens de reis een paar kilo’s aan te komen.

De maatschappij wil een actieve levensstijl promoten tijdens het cruisen. Dit betekent dat de focus voornamelijk komt te liggen op sport en wellness. En daarvoor haalt de rederij alles uit de kast.

Groepslessen spinning, trainen met gewichten, yoga of een initiatiecursus golfen: het kan allemaal. Daarnaast beschikt het schip, dat nu volop wordt omgebouwd om te voldoen aan de nieuwe noden, over een fitnesscentrum en drie zwembaden - waarvan eentje in zee.

Met een druk op de knop ontvouwt het zwembad zich aan de zijkant van het cruiseschip. Zo kunnen de passagiers zwemmen in de oceaan terwijl het schip voor anker ligt. Het platform is ook geschikt als aanlegsteiger voor kajaks of als vertrekpunt voor snorkellaars. De afmetingen van het buitenbad zijn nog niet bekendgemaakt, maar het oogt alvast veelbelovend.

Wanneer de oceaanreus een haven aandoet, worden de reizigers bovendien aangemoedigd om al wandelend en fietsend de lokale toeristische pareltjes te ontdekken.

Geen enkel excuus dus om te verdikken.