Cruisen tijdens corona. Aflevering 1: “Als inspecteurs zien hoe wij hier alles reinigen en ontsmetten, dan sluiten ze aan land elk restaurant”

Royalty Koning Filip eerste keer op vakantie in zijn gereno­veerd buitenver­blijf in Frankrijk

7 augustus Koning Filip is voor de eerste keer op vakantie in zijn pas gerenoveerde buitenverblijf op het eiland Île d’Yeu voor de Franse kust. Dat meldt Sudpresse. De koninklijke familie gaat al jarenlang in de zomer uitrusten op dat eiland, maar voordien huurden ze telkens een huis. Dat is niet meer nodig nu het pand is opgefrist.