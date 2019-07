Exclusief voor abonnees Cruisen op de Middellandse Zee zonder je blauw te betalen: dit krijg je vanaf 1.000 euro per week Johan Lambrechts

28 juli 2019

07u27

Bron: Content redactie 1 Reizen Als single op cruise? Vroeger was het enkel weggelegd voor soloreizigers met een stevige bankrekening. Maar er is flink wat veranderd in de cruisewereld. We scheepten in op de Norwegian Epic, die uitgerust is met speciale solokajuiten, zonder dat je daar een meerprijs voor betaalt.

Véél geld: dat had je tot een paar jaar geleden nodig als je als single op cruise wilde gaan. Wie als soloreiziger niet met een wildvreemde of zijn schoonmoeder in een kajuit wou belanden, moest daarvoor vaak een fortuin — lees: bijna de volledige kajuitprijs bij een tweepersoonsbezetting — neertellen. Dat is verleden tijd. Voor minder dan 1.000 euro kun je nu als single een week op cruise.

