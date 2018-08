Crisis aan de Costa: waarom er steeds minder toeristen naar Benidorm komen Alex Tieleman

20 augustus 2018

14u57

Bron: Trouw 0 Reizen Benidorm zal oma Freda Jackson (81) niet snel meer terugzien. ‘Veel te veel Spanjaarden’ die haar ruw onder de voet liepen, en een keur aan typisch Spaanse hapjes en vertier bezorgde de Britse vorig jaar een ware horrorvakantie.

Na twee weken hotel Poseidon Playa in de bakermat van het Spaanse massatoerisme aan de Costa Blanca, stonden de tranen haar in de ogen. Haar klaagzang bij de touroperator haalde de Daily Mail en ging viral.

Ondanks de absurde aanklacht over te veel Spanjaarden ín Spanje schuilt er onbedoeld toch een opmerkelijke observatie in haar verhaal. Want na jaren ongebreidelde groei van het aantal buitenlandse toeristen dat naar Spanje trok, zijn er nu tekenen van een kentering.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Benidorm

Spanje