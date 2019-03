Courmayeur Italië Gesponsorde inhoud Courmayeur: winters plezier voor het hele gezin Advertorial van Courmayeur

07 maart 2019

12u00 0 Reizen Courmayeur, aan de Italiaanse kant van de wereldberoemde Mont Blanc, is ongetwijfeld het meest aantrekkelijke skioord in de Valle d’Aosta. Omringd door adembenemende landschappen kan je er kiezen uit een rijk aanbod van sneeuwsporten. Ook voor gezinnen met kinderen zijn er heel wat leuke activiteiten: van klimcursussen tot een ritje met de hondenslee. En de stoet met de lokale clowns op paasmaandag moet je gezien hebben!

Het paradijs van de freeride: zo staat Courmayeur wijd en zijd bekend. Maar iedereen heeft er recht op een portie sneeuwpret. Voor kinderen worden er ski- en snowboardlessen georganiseerd door de twee lokale skischolen, Monte Bianco en Courmayeur. Tof zijn ook de klimcursussen voor de jongsten, die gegeven worden door alpengidsen. Sleetje rijden kan in de Club des Sports in Val Ferret of in het Fun Park in Dolonne.

Fat Bike en hondenslee

Ook voor volwassenen is het aanbod heel ruim. Alternatieven voor het traditionele skiën zijn bijvoorbeeld een rit met een Fat Bike, een mountainbike voor de sneeuw. Of misschien is een tocht met een elektrische fiets (E-Fatbike) iets voor jou. En waarom niet eens een wandeling met sneeuwschoenen ondernemen? Zelfs een ritje met de hondenslee door de ongerepte natuur behoort tot de mogelijkheden.

Volksmuziek en clowns

De skipistes in Courmayeur blijven open tot paasmaandag 22 april. Dan wordt het skiseizoen afgesloten met de gezellige ‘Foire de la Paquerette’. Je kunt er flaneren langs meer dan driehonderd stalletjes met lokale ambachtsproducten. Het is zeker uitkijken naar de opening van de beurs met volksmuziek en –dans, en de stoet van de Banda musicale Courmayeur-LaSalle. Daar brengen de Beuffons oftewel de dorpsclowns van Courmayeur leven in de brouwerij!

Heerlijk Mont-Blancijs

Ook culinair heeft Courmayeur heel wat te bieden. Bij zonsondergang kan je terecht in de chaletrestaurants op de pistes, omkaderd met animatie. Ook in het historische centrum kan je aan tafel voor een gezellige maaltijd. Vraag naar lokale specialiteiten als polenta met bergkaas en graansoep (carbonada). Als dessert moet je zeker Mont-Blancijs met kastanjes, kokos en slagroom eens proberen. Smakelijk!

Meer info: www.courmayeurmontblanc.it