Correspondente Greet De Keyser over inreisverbod: “Vanaf zaterdagochtend 7.00 uur geen Europees vliegverkeer naar VS meer” mvdb

12 maart 2020

08u11 84 Reizen VTM Nieuws-correspondente Greet De Keyser legt de gevolgen van het inreisverbod voor vliegverkeer uit de Europese Unie naar de Verenigde Staten uit. President Donald Trump kondigde dit verbod afgelopen nacht aan in een televisietoespraak. Hij wil zo de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS indijken.

Het inreisverbod voor Europese vluchten naar de VS start vrijdag om middernacht (lokale tijd), zaterdagochtend 7.00 uur Belgische tijd, en geldt minstens voor dertig dagen. Het verbod treft alle inwoners uit de Schengenzone, maar geldt niet voor Amerikaanse staatsburgers die vanuit Europa naar de VS terugreizen. Ook vanuit EU-lidstaat Ierland en het Verenigd Koninkrijk kan het vliegverkeer worden verdergezet. De Eurostar naar Londen nemen om vervolgens vanuit de Britse hoofdstad naar de VS te vertrekken is voor Belgen echter geen optie.



De president meldde eerst dat het verbod ook het vrachtverkeer tussen Europa en de VS zou treffen, maar Homeland Security nam dat later terug. Indien de situatie in Europa aanzienlijk verbetert, kan het inreisverbod eerder worden opgeschort, stelt Trump nog.

“Belgen die de komende dertig dagen een reis naar de VS hadden gepland, moeten beseffen dat deze niet door kan gaan. Belgische landgenoten in de VS die willen terugreizen naar Europa, moeten zo snel mogelijk contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij”, raadt De Keyser aan. Voor wie al tickets heeft geboekt naar de VS de komende dertig dagen, blijven de exacte gevolgen voorlopig onduidelijk. De luchtvaartmaatschappijen evalueren momenteel de situatie.

De aankondiging heeft uiteraard grote gevolgen voor de vliegmaatschappijen op Brussels Airport. “We evalueren momenteel de gevolgen van het inreisverbod op onze vluchten naar de VS. Het is nog te vroeg om de volledige impact hiervan vast te stellen”, stelt woordvoerster Wencke Lemmes-Pireaux van Brussels Airlines. De vliegmaatschappij zal alles in het werk stellen om getroffen klanten zo goed mogelijk bij te staan.

