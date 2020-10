Coronavoucher gekregen? Dit is waar je recht op hebt

Wat als ik al een voorschot heb betaald? Wat als ik via een booking­plat­form heb geboekt? Test Aankoop beant­woordt de 11 meest gestelde vragen over uw vakantie

15 mei Binnen goed zes weken start de wellicht meest bizarre zomervakantie ooit. Of en hoe we dan zullen kunnen reizen, blijft nog steeds een groot vraagteken. Wat als je reeds geboekte reis al werd geannuleerd, of het daarop dreigt uit te draaien? Moet je die voucher aanvaarden? Mag de luchtvaartmaatschappij je geld een jaar achterhouden? Maar ook: moet je nog betalen voor een reis die wellicht nooit doorgaat, en wat als je in je hotel in quarantaine wordt gezet? Simon November van consumentenvereniging Test Aankoop beantwoordt de meest gestelde vragen.