Coronatest te vroeg uitgevoerd: tientallen Belgen krijgen uur voor vertrek te horen dat ze niet naar Griekenland mogen vliegen

18 augustus 2020

23u41

Bron: RTL 0 Reizen Tientallen Belgen die vandaag naar Griekenland wilden vertrekken, zijn van een kale reis teruggekeerd. Ze legden te vroeg een coronatest af, waardoor hen de toegang tot het vliegtuig geweigerd werd.



Wie naar Griekenland wil, moet maximum 72 uur op voorhand negatief testen op het coronavirus. Drie dagen eerder was het echter 15 augustus, een feestdag. Zo’n vijftig toeristen legden de test daarom al een dag eerder af, op vrijdag. Te vroeg, inderdaad. Maar dat zou vanwege de speciale omstandigheden toch door de vingers gezien worden?

“Te strikt van die Grieken”

Niet dus. Op de luchthaven van Charleroi kregen de toeristen stuk voor stuk te horen dat ze niet mochten opstijgen. “Wat was het alternatief? De test maandag laten uitvoeren? Dan zouden we de uitslag nooit op tijd geweten hebben. De Grieken zijn hier volgens mij toch te strikt in”, doet Lysiane Remy haar beklag.

Het was de bedoeling om met haar echtgenoot en dochter in Rhodos haar vijftiende huwelijksverjaardag te vieren. Nu zat er helaas niets anders op dan terug te keren naar huis. “Deze reis hadden we al in november geboekt. We stonden gepakt en gezakt in de luchthaven en dan krijg je een uur voor vertrek plots te horen dat het niet doorgaat. Dit is niet het einde van de wereld, maar wel een ferme domper.”

TUI: “Verantwoordelijkheid van de klant”

Diezelfde ontgoocheling overheerste bij een groepje van vier vriendinnen. “We bleken allemaal kerngezond, maar er zou meer dan 72 uur gezeten hebben tussen onze test en onze aankomst. Dat is toch onnozel? Ze zouden een uitzondering moeten maken hebben vanwege die feestdag”, klinkt het misnoegd.

Een compensatie van reisorganisatie TUI zit er niet meteen in. “Het is de Griekse regering die zo’n coronatest eist. Als touroperator is het onze taak om reizigers te informeren over die regeling. Maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om alles in orde te brengen”, stelt woordvoerster Sarah Saucin.

