Corona kost toerismesector in 2021 wereldwijd 2 biljoen dollar

Showbizz Kathleen Aerts gecho­queerd na inreisver­bod Zuid-Afri­ka: “Ik ken hier niemand die corona heeft”

Kathleen Aerts (43) is niet te spreken over hoe de wereld omgaat met Zuid-Afrika, nadat daar voor het eerst de nieuwe coronavariant ‘omikron’ werd geïdentificeerd. Het voormalige K3'tje runt een guesthouse in het land en deed haar beklag op Instagram. “Zonder enig deftig onderzoek wordt Zuid-Afrika gestraft, enkel maar omdat een Zuid-Afrikaanse wetenschapper in een labo een variant heeft ontdekt en hier eerlijk over communiceerde.”

28 november