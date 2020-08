Corona houdt Belgen niet thuis: al 208.000 reizigers vullen ‘terugkeerformulier’ in Marc Coppens

03 augustus 2020

05u00 1 Reizen 'Staycation' staat niet in ons woordenboek, zoveel is duidelijk. Afgelopen weekend hebben ruim 208.000 reizigers het zogenaamde Passenger Locator Form ingevuld. Een verplichting voor elke Belg die minstens 48 uur in het buitenland geweest is.

Het moest pas sinds zaterdag, maar vrijdag vulden al 20.000 Belgen het 'terugkeerformulier' in. Een dag later waren dat er nog eens 120.000 en gisteren stond de teller 's middags al op 68.000. Samen goed voor minstens 208.000 reizigers.

Nadat je het webformulier correct ingevuld hebt, krijg je een QR-code gemaild. Zonder die QR-code kan je niet inchecken voor je terugvlucht. Ook Belgen die met de auto, bus, trein of boot reizen, ontsnappen niet aan de Passenger Locator Form, buitenlanders die minstens 48 uur naar België komen evenmin. Bedoeling is dat je het formulier uiterlijk twee dagen voor je terugkeer invult.

Wie dit niet doet, riskeert vanaf vandaag een boete van 250 euro. Het voorbije weekend werd er nog gesensibiliseerd, ook al omdat het systeem allerminst vrij van kinderziektes bleek. Het regende klachten over het formulier, vaak van technische aard, maar ook over gebrekkige Nederlandse vertalingen. "Al die problemen zijn inmiddels van de baan", klonk het gisteren bij de FOD Volksgezondheid.

Belgen die nog op vakantie willen vertrekken, houden maar beter elke dag de kleurcodes van Buitenlandse Zaken in de gaten. Afgelopen weekend gingen enkele regio's in onder meer Spanje, Zwitserland en Kroatië van groen naar oranje of rood. Reizen naar die bestemmingen is plots niet meer toegestaan. Wie er al verblijft, moet zich na thuiskomst verplicht laten testen op het coronavirus en twee weken in quarantaine gaan.