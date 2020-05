Corendons coronavrije vakanties: wie positief test, mag niet vertrekken maar krijgt voucher ADN

11 mei 2020

14u58

Bron: Belga 2 Reizen Corendon biedt vanaf 26 juni dit jaar 'coronavrije' vakanties aan waarbij reizigers kort voor het vertrek van de vlucht getest worden op het coronavirus. Indien vakantiegangers dan positief testen, mogen ze niet vertrekken en krijgen ze voor het volledige reisbedrag een voucher.

Corendon biedt vanaf 26 juni dit jaar 'coronavrije' vakanties aan naar een beperkt aantal bestemmingen, waarvan Turkije de eerste wordt.

Vlak voor vlucht getest

Klanten van Corendon worden vanaf die datum vlak voor hun vlucht getest op het coronavirus. De tests zullen afgenomen worden op een testlocatie vlakbij de luchthaven van Schiphol.



Daarna zorgt Corendon ervoor dat de vakantiegangers zo weinig mogelijk in contact komen met mogelijke besmettingsbronnen tijdens de reis naar hun vakantiehotel. Dit geldt voor de transfer naar de luchthaven, de check-in, de vlucht en de transfer naar het hotel.

Sneltests

De tests waarvan de reisorganisatie gebruik zal maken zijn sneltests. Die zouden volgens Corendon-woordvoerster Audrey Denkelaar even betrouwbaar zijn als gewone tests.

Uiteraard zullen we naar onze klanten en naar de buitenwereld toe volledig transparant zijn over de test die we gaan gebruiken Corendon

"Wij hebben al diverse gecertificeerde sneltests aangeboden gekregen die ook heel positief beoordeeld worden door erkende wetenschappers. In de komende twee weken maken we een selectie en een definitieve keuze. Uiteraard zullen we naar onze klanten en naar de buitenwereld toe volledig transparant zijn over de test die we gaan gebruiken."

Kosten?

Ook kinderen zullen worden getest, omdat zij het virus kunnen verspreiden. De test zal ongeveer zo'n 50 euro per persoon kosten. Wie zal instaan voor die kosten is nog onduidelijk. "Er bestaat kans dat hiervoor een subsidie voorzien wordt", klinkt het.

In de toekomst zal Corendon de mogelijkheden bekijken om de tests ook vanaf andere luchthavens, zoals Brussels Airport, aan te bieden.

