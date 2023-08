Corendon introduceert Only Adult-zone aan boord van sommige vluchten

Luchtvaartmaatschappij en touroperator Corendon gaat vluchten aanbieden met een zone die uitsluitend voor volwassenen is. Het concept wordt vanaf 3 november geïntroduceerd op vluchten tussen Amsterdam en Curaçao. Een plaatsje kost 45 euro of 100 euro (enkele reis).

Volgens Corendon is de Only Adult-zone in het vliegtuig bedoeld voor reizigers die zonder kinderen reizen en voor zakenreizigers die in een rustige omgeving willen werken.

“Tegelijkertijd heeft de introductie van de Only Adult-zone ook voor ouders met kinderen een positief effect. Zij hoeven zich minder zorgen te maken om mogelijke reacties van medepassagiers als hun kind wat drukker is of huilt”, geeft het bedrijf meteen ook mee.

Voorste sectie

De Only Adult zone wordt ingericht in de voorste sectie van het vliegtuig en bestaat uit negen extra ruime XL-stoelen en 93 standaardstoelen. De zone wordt fysiek afgescheiden van de rest van het vliegtuig met wanden en gordijnen, waardoor een afgeschermde omgeving ontstaat. Een stoelreservering in de Only Adult-zone kost 45 euro per enkele reis. En een XL-stoel in de Only Adult zone kost 100 euro per enkele reis.

“Wij zijn de eerste Nederlandse airline die de Only Adult-zone introduceert, omdat we tegemoet proberen te komen aan reizigers die op zoek zijn naar wat extra rust tijdens hun vlucht”, aldus Atilay Uslu, oprichter van Corendon. “We geloven ook dat dit een positief effect kan hebben op ouders die met kleine kinderen reizen. Zij kunnen genieten van de vlucht, zonder zich zorgen te maken wanneer hun kinderen wat meer geluid maken.”

‘Only Adult’ is niet nieuw in de reissector. Naast Corendon biedt ook Tui al langer overnachtingen aan in hotels waar geen (jonge) kinderen welkom zijn.