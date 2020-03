Corendon annuleert alle reizen tot 1 juni: in totaal 120.000 vakanties geschrapt ADN

23 maart 2020

17u28

Bron: Belga 7 Reizen Touroperator Corendon heeft beslist om al zijn vakanties tot 1 juni 2020 te annuleren. Dat meldt de touroperator maandag in een persbericht. Het besluit is het gevolg van het actuele reisadvies van de Belgische en Nederlandse overheid, klinkt het.

De touroperator annuleert zo nog ongeveer 80.000 vakanties, bovenop de 40.000 vakanties die eerder geannuleerd werden. Dit omdat de situatie omtrent het coronavirus nog lang dreigt te duren. De touroperator wil op die manier duidelijk zijn en nutteloze restbetalingen voorkomen.

Waardebon

Reizen zullen opnieuw met een waardebon terugbetaald worden, zodat klanten later dit jaar toch op reis kunnen vertrekken. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger uitvalt zal Corendon de meerkosten in rekening nemen en als de nieuwe vakantie goedkoper is, zal Corendon het verschil terugbetalen.



"Om de keuze voor de vakantieganger te vergroten, heeft Corendon nu al, vervroegd, een groot gedeelte van het winterzonaanbod 2020/2021 beschikbaar gemaakt op de website", zegt CEO Steven van der Heijden nog.

De Belgische en Nederlandse overheid raden op dit moment niet-essentiële reizen naar het buitenland af. Ook vakantiebestemmingen van de touroperator nemen strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Vele luchthavens, hotels en restaurants zijn gesloten.

