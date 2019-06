Concurrentie voor Thalys? Spoorbedrijf Thello wil nieuwe verbinding tussen Brussel en Parijs voorzien AW

05 juni 2019

20u24

Bron: Belga 3 Reizen Thello, het Franse filiaal van het Italiaanse spoorbedrijf Trenitalia, wil vanaf juni 2020 hogesnelheidstreinen uitbaten in Frankrijk. Het bedrijf diende daarover een aanvraag in bij de Franse regulator Arafer. Mogelijk komt er ook een verbinding tussen Parijs en Brussel.

In het persbericht dat Arafer op zijn website plaatste, is voorlopig enkel sprake van de verbinding tussen Parijs en Milaan. Thello zou mikken op twee heen-en-terugritten per dag, vanuit het station Gare de Lyon in Parijs. Met deze nieuwe verbinding wil men vooral het internationale aanbod van Trenitalia voor de Italiaanse klanten uitbreiden, klinkt het.



Vorig jaar liet de topman van Thello, Roberto Rinaudo, nog verstaan dat hij naast Milaan en Bordeaux ook een verbinding tussen Parijs en Brussel wil opstarten. Thello zou daarmee een concurrent worden voor Thalys.