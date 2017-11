Communiceren met vissen van Great Barrier Reef? Geen probleem voor Arne (maar zijn vriendschap met spinnen ligt moeilijker) Arne Down Under: Vlog 18 Redactie

19u00 0 rv Arne Down Under, Vlog 18: Arne duikt naar The Great Barrier Reef en moet niet heel erg lang zoeken naar Nemo . Reizen Arne gaat duiken aan het Great Barrier Reef en vindt er al meteen Nemo terug ( "In your face Pixar!") . Nadien trekt hij met zijn 'superleuke gids' Julie naar een verlaten eiland waar hij duidelijk zijn angst voor spinnen nog steeds niet onder controle heeft. Het inspireert hem meteen om een nummer te schrijven over zijn fobie. En hij krijgt ook nog eens een verrassing uit België.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.