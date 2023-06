Code oranje op de weg: hier kan je komend weekend in de file staan op weg naar je vakantiebestemming

Dat betekent dat de uittocht relatief rustig op gang komt. Oorzaak is dat de schoolvakantie in Wallonië en de meeste andere landen nog niet begonnen is.

In België wordt het vooral druk op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag, met files in de richting van de kust en in mindere mate in de richting van de Ardennen (oranje). Op vrijdag kan het de hele dag ook erg druk zijn in de omgeving van Antwerpen en op de ring van Brussel.

In Frankrijk is vrijdag een rode dag voor Parijs en omgeving (erg moeilijk verkeer met lange files). Elders in Frankrijk is het een oranje dag (druk met kleinere files). Zaterdag is een oranje dag voor de omgeving van Parijs en een dag zonder verkeersproblemen in de rest van Frankrijk (groen). Op zondag worden er geen problemen verwacht (groen). De drukke wegen zijn Parijs en omgeving, de A10 Parijs - Bordeaux, Lyon en omgeving, de A7 Lyon - Orange en de A9 tussen Nîmes en Montpellier en van Perpignan tot Spaanse grens (Le Perthus).

In Duitsland verwacht Touring op vrijdagnamiddag en op zaterdag druk verkeer met wat kleinere files (oranje). Ook zondag blijft het er nog vrij druk (geel). Drukke assen zijn de A5 Karlsruhe – Basel, de A8 Karlsruhe -Stuttgart - München – Salzburg, de A9 Nürnberg – München, de ring (A99) van München A3 Frankfurt - Nürnberg – Passau en de grensovergangen met Oostenrijk in Kufstein, Füssen en Passau.

In Zwitserland wordt zaterdag een drukke dag met files aan de knelpunten (oranje). Op zaterdag is aan de Zwitserse St.-Gothardtunnel filevorming mogelijk tussen 7 en 15 uur.

In Oostenrijk, Italië en Spanje verwacht Touring druk maar vrijwel fileloos verkeer (geel).

Voor de terugkeer worden nog geen problemen verwacht (groen).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.